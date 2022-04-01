Daniel Vançan, do Oeste, fala sobre semifinais da Série A-2 do Paulista

Autor de um dos quatro gols do Oeste na vitória diante do Linense, na última quinta-feira (30), na Arena Barueri, pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista, Daniel Vançan vive expectativa para as semifinais dacompetição. A equipe do lateral-esquerdo enfrenta o São Bento, neste sábado(02), às 20 horas, em Sorocaba. Caso o Rubrão avance à decisão do torneio, avaga na elite do estadual está garantida.

- Foi muito bom poder ajudar o time a chegar às semifinais marcando gol. Agora, estamos totalmente focados nesses jogos decisivos contra o São Bento. Vamos dar o nosso melhor em campo e fazer de tudo para levar o Oeste de volta à Série A1, que é o nosso primeiro objetivo. Depois, vamos buscar o título da competição para coroar essa campanha maravilhosa que temos feito -declarou o jogador.Responsável por abrir o placar contra o Linense, na Arena Barueri, Vançanabriu o caminho para que o Oeste revertesse o resultado adverso de 1 a 0sofrido no jogo de ida, em Lins. Os outros gols foram marcados por BrunoLopes, Popo e Raphael Índio.