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futebol

Daniel Vançan, do Oeste, fala sobre semifinais da Série A-2 do Paulista

Autor de um dos quatro gols do Oeste na vitória diante do Linense, nessa
quinta-feira (30), na Arena Barueri, lateral-esquerdo comentou duelo contra o São Bento...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 19:09

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:09

Autor de um dos quatro gols do Oeste na vitória diante do Linense, na última quinta-feira (30), na Arena Barueri, pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista, Daniel Vançan vive expectativa para as semifinais dacompetição. A equipe do lateral-esquerdo enfrenta o São Bento, neste sábado(02), às 20 horas, em Sorocaba. Caso o Rubrão avance à decisão do torneio, avaga na elite do estadual está garantida.
- Foi muito bom poder ajudar o time a chegar às semifinais marcando gol. Agora, estamos totalmente focados nesses jogos decisivos contra o São Bento. Vamos dar o nosso melhor em campo e fazer de tudo para levar o Oeste de volta à Série A1, que é o nosso primeiro objetivo. Depois, vamos buscar o título da competição para coroar essa campanha maravilhosa que temos feito -declarou o jogador.Responsável por abrir o placar contra o Linense, na Arena Barueri, Vançanabriu o caminho para que o Oeste revertesse o resultado adverso de 1 a 0sofrido no jogo de ida, em Lins. Os outros gols foram marcados por BrunoLopes, Popo e Raphael Índio.
O lateral de 25 anos chegou ao Oeste em 2022, por empréstimo da Inter deLimeira. No total, já participou de 12 partidas ao longo da atual temporada eanotou dois gols com a camisa do clube.
Crédito: DanielVançanfalousobreassemifinaisdoCampeonatoPaulistaA-2(Foto:Divulgação/Oeste

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