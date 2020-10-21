Daniel Tenenbaum fala sobre estreia do Maccabi Tel Aviv na Liga Europa

Crédito: Maccabi Tel Aviv / Divulgação

Vai rolar a bola pela Liga Europa na temporada 2020/21. E nesta quinta-feira, o Maccabi Tel Aviv, de Israel, entra em campo contra o Qarabag, do Azerbaijão, pelo Grupo I. O goleiro Daniel Tenenbaum falou sobre a estreia na competição continental.

- Chegamos bem perto de classificar o clube para mais uma Champions, mas tropeçamos no último passo. Depois disso, reforçamos a nossa preparação para estrear bem na Liga Europa. Estamos bem concentrados e confiantes - disse Daniel.

O Maccabi teve um surto de coronavírus em seu elenco, chegando a ter 11 jogadores infectados. O futebol em Israel, inclusive, chegou a ser paralisado devido a uma nova onda da doença que atingiu o país. Com os atletas recuperados, a expectativa é alta para o confronto.