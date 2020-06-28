Daniel Tenenbaum é bicampeão israelense com o Maccabi Tel Aviv

Crédito: Daniel Tenenbaum é bicampeão israelense - Divulgação/Maccabi

O título só podia mesmo vir sem o time sofrer gol, uma marca do Maccabi Tel Aviv nesta temporada, muito graças à grande fase do goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, cria do Flamengo. Neste sábado (27/06), a equipe sagrou-se bicampeã israelense com uma vitória de 3 a 0 justamente sobre o maior rival, o Hapoel Tel Aviv, erguendo a taça com três rodadas de antecedência.

Com o resultado, o Maccabi chegou aos 81 pontos e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Maccabi Haifa, que tem 69. Para se ter uma ideia da força defensiva do campeão invicto, em 33 partidas até aqui a equipe não sofreu um gol sequer em 28 delas. Daniel Tenenbaum, que chegou ao clube em 2016, mas só ganhou a titularidade nesta temporada, levou apenas oito gols no campeonato, numa campanha de 24 vitórias e nove empates.

- Estávamos em contagem regressiva para comemorar esse título, pela campanha que o time fez. Tivemos uma longa paralisação devido à pandemia, o futebol aqui retornou no fim de maio, tivemos sete jogos desde então e nos sagramos campeões hoje. Uma pena não ter a torcida ao nosso lado nesse momento. Eles são muito apaixonados aqui. É até estranho jogar o derby com o estádio vazio - disse Daniel após o jogo, lembrando ainda que foi o 24º título nacional do clube, um recorde no país.