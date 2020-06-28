Daniel Tenenbaum é bicampeão israelense com o Maccabi Tel Aviv

O título só podia mesmo vir sem o time sofrer gol, uma marca do Maccabi Tel Aviv nesta temporada, muito graças à grande fase do goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, cria do Flamengo. Neste sábado (27/06), a equipe sagrou-se bicampeã israelense com uma vitória de 3 a 0 justamente sobre o maior rival, o Hapoel Tel Aviv, erguendo a taça com três rodadas de antecedência.
Com o resultado, o Maccabi chegou aos 81 pontos e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Maccabi Haifa, que tem 69. Para se ter uma ideia da força defensiva do campeão invicto, em 33 partidas até aqui a equipe não sofreu um gol sequer em 28 delas. Daniel Tenenbaum, que chegou ao clube em 2016, mas só ganhou a titularidade nesta temporada, levou apenas oito gols no campeonato, numa campanha de 24 vitórias e nove empates.
- Estávamos em contagem regressiva para comemorar esse título, pela campanha que o time fez. Tivemos uma longa paralisação devido à pandemia, o futebol aqui retornou no fim de maio, tivemos sete jogos desde então e nos sagramos campeões hoje. Uma pena não ter a torcida ao nosso lado nesse momento. Eles são muito apaixonados aqui. É até estranho jogar o derby com o estádio vazio - disse Daniel após o jogo, lembrando ainda que foi o 24º título nacional do clube, um recorde no país.
Os gols do título, que garantiu ao Maccabi Tel Aviv uma vaga nos playoffs da Liga dos Campeões da Europa (Israel fica no continente asiático, mas é um país europeu quando o assunto é futebol), foram marcados pelo atacante inglês Nick Blackman, de pênalti, pelo zagueiro israelense Eitan Tibi e pelo atacante israelense Itay Shechter, todos no segundo tempo. Ainda faltam três rodadas para o fim do Campeonato Israelense, que termina no dia 7 de julho. E MAIS: