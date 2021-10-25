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Daniel Rocha fala sobre classificação inédita do Floresta e não esconde felicidade: 'Oportunidade única'

Técnico levou time de Fortaleza à inédita classificação à terceira fase da Copa do Nordeste; agora, o time enfrenta o Ferroviário
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 20:42

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 20:42

Crédito: Ronaldo Oliveira/ASCOM Floresta EC
A temporada reservou uma grata surpresa ao Floresta, do Ceará. Com o intuito de conter gastos, o clube de Fortaleza manteve 17 jogadores que disputaram a Série C em 2021 e promoveu o auxiliar técnico e treinador da equipe sub-20 Daniel Rocha ao posto de treinador - e a receita deu certo. Na primeira participação do time na história da Copa do Nordeste, a equipe eliminou o campeão Santa Cruz na última semana, em jogo disputado pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste.> Jornal espanhol escolhe maiores clássicos do mundo e inclui duelo brasileiro- Havíamos atingido o objetivo do clube na Série C de permanecer na divisão, em nossa primeira participação. A diretoria resolveu enxugar a folha para disputar a Pré-Copa do Nordeste e a Fares Lopes, que dá vaga na Copa do Brasil - explicou o treinador Daniel Rocha, que ainda completou.
- A direção me deu a oportunidade de comandar o time nesses jogos em conjunto a categoria sub-20. As disputas não vão convergir e vamos entrar para disputar os títulos, principalmente na Fares Lopes - concluiu.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoBuscado junto ao Fortaleza em maio, Rocha foi promovido ao posto de treinador após o fim da participação do Floresta na Série C. Apesar de ser um dos primeiros trabalhos profissionais do treinador de 35 anos, ele carrega a experiência de ter comandado todas as categorias de base do Ceará, entre 2015 e 2020. No Vovô, inclusive, chegou a trabalhar com jogadores como Arthur Cabral e Felipe Jonatan.
- É uma oportunidade única na minha carreira. Vou aproveitar cada treino e cada segundo de convívio com os atletas. Vamos tentar aos poucos colocar nossas ideias para o crescimento de todos no clube na busca pelos resultados.
O Floresta volta a campo pela terceira fase da Pré-Copa do Nordeste contra o Ferroviário nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

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