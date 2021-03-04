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futebol

Daniel Guedes deixa o Cruzeiro e acerta com o Fortaleza

O lateral-direito não estava nos planos da Raposa e o jogador irá reencontrar Enderson Moreira, que o indicou para o time mineiro...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 18:50
Crédito: Guedes jogou pouco pelo Cruzeiro na Série B, pois foi emprestado ao Goiás, comandado à época por Enderson Moreira-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O lateral-direito Daniel Guedes deixou o Cruzeiro e acertou sua ida para o Fortaleza. O jogador foi anunciado, nesta quinta-feira,4 de março, ficando emprestado ao time cearense até o fim deste ano. Daniel estava cedido à Raposa pelo Santos, que ainda é dono dos seus direitos econômicos. Pela Raposa, atuou pouco, sendo cedido ao Goiás até o fim do Brasileirão. Será um novo reencontro com o técnico Enderson Moreira. O jogador, de 26 anos, trabalhará com o treinador pela terceira vez em menos de um ano. No Cruzeiro, Goiás e agora no Leão da Pici. O empréstimo para o Cruzeiro tinha validade até o fim de 2021, mas como não está nos planos de Felipe Conceição, optou por seguir rumo à equipe nordestina.

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