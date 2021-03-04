Daniel Guedes deixa o Cruzeiro e acerta com o Fortaleza

O lateral-direito Daniel Guedes deixou o Cruzeiro e acertou sua ida para o Fortaleza. O jogador foi anunciado, nesta quinta-feira,4 de março, ficando emprestado ao time cearense até o fim deste ano. Daniel estava cedido à Raposa pelo Santos, que ainda é dono dos seus direitos econômicos. Pela Raposa, atuou pouco, sendo cedido ao Goiás até o fim do Brasileirão. Será um novo reencontro com o técnico Enderson Moreira. O jogador, de 26 anos, trabalhará com o treinador pela terceira vez em menos de um ano. No Cruzeiro, Goiás e agora no Leão da Pici. O empréstimo para o Cruzeiro tinha validade até o fim de 2021, mas como não está nos planos de Felipe Conceição, optou por seguir rumo à equipe nordestina.