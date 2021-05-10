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Daniel Fuzato faz segundo jogo como titular da Roma e mira se firmar: 'Estou pronto para as oportunidades'

Goleiro substituiu Pau Lopez, que passou por uma cirurgia no ombro esquerdo e ficará de fora por três meses. De olho nos jogos Olimpícos 2021, jovem busca aproveitar a chance...
LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 17:44

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:44

Crédito: arquivo pessoal
O goleiro Daniel Fuzato está há três anos na Roma e pela primeira vez emplacou dois jogos seguidores como titular na equipe italiana. Neste domingo, ele atuou na goleada por 5 a 0 contra o Crotone, pela 35ª rodada, no Campeonato Italiano. Em entrevista oficial à TV do clube após o jogo, ele revelou que todos o elogiaram.
> Confira a tabela do Campeonato Italiano- Depois do jogo todos vieram me dar os parabéns. Mas é um esforço da equipe e tudo começa na frente. Tem o goleiro que tenta sempre desviar. Estou feliz, foi muito importante para mim. Busco sempre trabalhar e aprender com os meus companheiros. Jogar duas partidas é muito importante. Para um goleiro ficar muito tempo sem jogar é diferente. Graças ao treinador, que confiou em mim, espero sempre responder bem em campo - comentou Daniel Fuzato, que também foi titular contra a Sampdoria.
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Convocado com frequência para a seleção olímpica, Daniel Fuzato esteve na lista do técnico Tite no ano passado. Em breve, ele poderá ser presença nos Jogos de Tóquio 2021, mas por enquanto trabalha para se firmar como titular da Roma.
O goleiro titular da Roma, Pau Lopez, passou por uma cirurgia no ombro esquerdo e vai ficar de fora por três meses. Ele se machucou na semana passada no segundo jogo da semifinal da Liga Europa diante do Manchester United.
- Trabalho todos os dias. Estou pronto para as oportunidades e a continuidade. Mas tenho dois goleiros na minha frente que são ótimas pessoas. Sempre procuro aprender e quando existir a oportunidade procuro dar o meu melhor - finalizou.

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