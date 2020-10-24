Daniel Fuzato comemora nova convocação para seleção olímpica: 'Como se fosse a primeira'

Crédito: Daniel Fuzato é convocado para a seleção olímpica pela terceira vez na carreira (Divulgação/CBF

O técnico André Jardine convocou, na manhã desta sexta-feira, a lista da seleção olímpica, que fará dois amistosos em novembro, na Arábia Saudita. Entre os nomes escolhidos, está o do goleiro Daniel Fuzato que chegou a sua terceira convocação e sonha em participar dos jogos de Tóquio, em 2021.

É preciso destacar que o Brasil enfrenta os donos da casa no dia 13 e depois encara o Egito, no dia 16. Os dois estão classificados para a Olimpíada de Tóquio, no ano que vem. Após receber a notícia da convocação, o jogador revelou o orgulho de vestir a camisa da seleção e que sentiu a mesma sensação da primeira vez em que apareceu na lista de Jardine.

- A sensação é sempre como se fosse a primeira convocação. É muita felicidade e orgulho vestir a camisa da seleção olímpica. Sempre foi um sonho de criança. São dois amistosos para continuarmos a nossa preparação. Esperamos fazer um bom trabalho e representar o Brasil da melhor maneira - afirmou.

Cria do Palmeiras, onde ficou do sub-12 até o profissional, o goleiro atualmente está emprestado pela Roma ao Gil Vicente, de Portugal, nesta temporada. O objetivo é ganhar mais experiência e ter mais minutos em campo, visando não só o desenvolvimento no clube como uma vaga na lista final para a Olimpíada.

Ao lado de Fuzato, foram convocados os goleiros Philipe, do FC Dallas, dos Estados Unidos, e Gabriel Brazão, que defende o Real Oviedo, da Espanha.