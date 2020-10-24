Daniel Fuzato comemora nova convocação para seleção olímpica: 'Como se fosse a primeira'

O técnico André Jardine convocou, na manhã desta sexta-feira, a lista da seleção olímpica, que fará dois amistosos em novembro, na Arábia Saudita. Entre os nomes escolhidos, está o do goleiro Daniel Fuzato que chegou a sua terceira convocação e sonha em participar dos jogos de Tóquio, em 2021.
É preciso destacar que o Brasil enfrenta os donos da casa no dia 13 e depois encara o Egito, no dia 16. Os dois estão classificados para a Olimpíada de Tóquio, no ano que vem. Após receber a notícia da convocação, o jogador revelou o orgulho de vestir a camisa da seleção e que sentiu a mesma sensação da primeira vez em que apareceu na lista de Jardine.
- A sensação é sempre como se fosse a primeira convocação. É muita felicidade e orgulho vestir a camisa da seleção olímpica. Sempre foi um sonho de criança. São dois amistosos para continuarmos a nossa preparação. Esperamos fazer um bom trabalho e representar o Brasil da melhor maneira - afirmou.
Cria do Palmeiras, onde ficou do sub-12 até o profissional, o goleiro atualmente está emprestado pela Roma ao Gil Vicente, de Portugal, nesta temporada. O objetivo é ganhar mais experiência e ter mais minutos em campo, visando não só o desenvolvimento no clube como uma vaga na lista final para a Olimpíada.
Ao lado de Fuzato, foram convocados os goleiros Philipe, do FC Dallas, dos Estados Unidos, e Gabriel Brazão, que defende o Real Oviedo, da Espanha.
- São duas partidas importantes. Vamos aproveitar ainda mais para entrosar o nosso grupo de olho na Olimpíada. Tenho certeza que vai colaborar muito na nossa preparação na luta para ser campeão outra vez. Vou continuar trabalhando firme para está na lista final. Será um sonho realizado - finalizou o jovem jogador.