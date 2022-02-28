Daniel Bessa comemora vitória do Verona sobre o Venezia no Campeonato Italiano

Em nono lugar na tabela de classificação, o Verona conseguiu importante resultado pela 27ª rodada do Campeonato Italiano: uma vitória por 3 a 1, em casa, no dérbi diante do Venezia. Daniel Bessa entrou aos 87 minutos, quando a partida estava 2 a 1 para a sua equipe. O nome do jogo foi o argentino Giovanni Simeone, autor dos três gols do triunfo.- Uma grande vitória na nossa casa, juntos com a nossa torcida. Um domingo maravilhoso - publicou o meio-campo brasileiro em sua conta no Instagram, juntamente de outros companheiros, mostrando uma placa com o número 40, pontuação atingida pela equipe no campeonato nacional.