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futebol

Daniel Bessa comemora vitória do Verona sobre o Venezia no Campeonato Italiano

Brasileiro entrou aos 87 minutos, quando a partida estava 2 a 1 para a sua equipe. O nome do jogo foi o argentino Giovanni Simeone, autor dos três gols do triunfo...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 17:59
Em nono lugar na tabela de classificação, o Verona conseguiu importante resultado pela 27ª rodada do Campeonato Italiano: uma vitória por 3 a 1, em casa, no dérbi diante do Venezia. Daniel Bessa entrou aos 87 minutos, quando a partida estava 2 a 1 para a sua equipe. O nome do jogo foi o argentino Giovanni Simeone, autor dos três gols do triunfo.- Uma grande vitória na nossa casa, juntos com a nossa torcida. Um domingo maravilhoso - publicou o meio-campo brasileiro em sua conta no Instagram, juntamente de outros companheiros, mostrando uma placa com o número 40, pontuação atingida pela equipe no campeonato nacional.
Aos 29 anos, Bessa atuou em 17 dos 27 compromissos do Verona até agora no Italiano. O meio-campo tem vínculo com o clube até o fim desta temporada e, com 98 partidas, está perto de completar 100 jogos.
O Verona volta a campo neste domingo, diante da Fiorentina, fora de casa, em duelo direto para subir na tabela. O adversário ocupa a oitava posição, com dois pontos a mais (42).
Crédito: Jogadoresmostramaplacacomonúmero40,emreferênciaaos40pontosnaSerieA(Foto:Divulgação/Verona

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