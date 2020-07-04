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futebol

Daniel aposta em solidez defensiva do Volta Redonda para superar o Flamengo

Zagueiro do Voltaço discorda de Everton Silva e diz ser possível derrotar Rubro-Negro
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LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 20:12

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:12

Crédito: Volta Redonda FC/Divulgação
Com uma das melhores defesas do Campeonato Carioca, com apenas nove gols sofridos em 12 jogos, Daniel acredita que esse pode ser o principal trunfo do Volta Redonda para superar o Flamengo na semifinal, partida que será realizada no Maracanã domingo às 16hrs.
Se em um lado Jorge Jesus possui Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia, o técnico Luizinho Vieira conta com seus defensores para neutralizarem. Vale lembra que a equipe da Cidade do Aço, foi a única dos times de menor investimento que conseguiu a classificação tanto para Taça Guanabara, quanto para Taça Rio. Com isso, Daniel falou sobre essa situação.
- Momento único em minha carreira, isso serviu para coroar a linda campanha, os jogadores são de time grande e com muita qualidade. Temos um setor defensivo muito bem organizado e estou confiante, se entrarmos bastantes ligados, podemos não tomar gol. É o primeiro passo para buscarmos a vitória, não sofrer lá atrás - afirmou.
Questionado sobre u áudio vazado do ex-jogador do Flamengo, atual Boavista, que disse “a derrota já é certa" para os adversários, Daniel disse não concordar, mesmo entendendo a enorme dificuldade do jogo.
- Não concordo, vamos entrar para ganhar o jogo sem se omitir. Sabemos da dificuldade mas vamos incomodar também, temos que mostrar porque nos classificamos duas vezes na competição. Não é impossível chegarmos para final - concluiu.

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