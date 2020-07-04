Daniel aposta em solidez defensiva do Volta Redonda para superar o Flamengo

Crédito: Volta Redonda FC/Divulgação

Com uma das melhores defesas do Campeonato Carioca, com apenas nove gols sofridos em 12 jogos, Daniel acredita que esse pode ser o principal trunfo do Volta Redonda para superar o Flamengo na semifinal, partida que será realizada no Maracanã domingo às 16hrs.

Se em um lado Jorge Jesus possui Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e companhia, o técnico Luizinho Vieira conta com seus defensores para neutralizarem. Vale lembra que a equipe da Cidade do Aço, foi a única dos times de menor investimento que conseguiu a classificação tanto para Taça Guanabara, quanto para Taça Rio. Com isso, Daniel falou sobre essa situação.

- Momento único em minha carreira, isso serviu para coroar a linda campanha, os jogadores são de time grande e com muita qualidade. Temos um setor defensivo muito bem organizado e estou confiante, se entrarmos bastantes ligados, podemos não tomar gol. É o primeiro passo para buscarmos a vitória, não sofrer lá atrás - afirmou.

Questionado sobre u áudio vazado do ex-jogador do Flamengo, atual Boavista, que disse “a derrota já é certa" para os adversários, Daniel disse não concordar, mesmo entendendo a enorme dificuldade do jogo.