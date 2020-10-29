Daniel Amorim perto de acertar sua saída do Avaí rumo ao CRB

O destino do atacante Daniel Amorim deve ser distante do Avaí e em outro clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB.
Segundo informação do portal 'Futebol Interior', o avante de 31 anos de idade já acertou os termos de sua rescisão junto ao clube catarinense e até viajou para integrar o plantel do clube de Alagoas tendo a responsabilidade de atuar no mesmo setor onde, recentemente, atuou o artilheiro Léo Gamalho.
Como o time atualmente dirigido pelo técnico Marcelo Cabo irá rumar para a cidade de Cuiabá diante do desafio de enfrentar o time do Centro-Oeste na próxima rodada, a ideia é que Daniel já se encontre com seus novos companheiros na região do Pantanal.
Diferente da temporada 2019 onde ele foi acionado 28 vezes e balançou as redes em 14 oportunidades, Daniel Amorim teve um número bem mais baixo de atuações no ano (seis pelo Brasileirão da Série B e uma pelo Catarinense) onde marcou somente dois tentos.