Daniel Amorim perto de acertar sua saída do Avaí rumo ao CRB

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O destino do atacante Daniel Amorim deve ser distante do Avaí e em outro clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB.

Segundo informação do portal 'Futebol Interior', o avante de 31 anos de idade já acertou os termos de sua rescisão junto ao clube catarinense e até viajou para integrar o plantel do clube de Alagoas tendo a responsabilidade de atuar no mesmo setor onde, recentemente, atuou o artilheiro Léo Gamalho.

Como o time atualmente dirigido pelo técnico Marcelo Cabo irá rumar para a cidade de Cuiabá diante do desafio de enfrentar o time do Centro-Oeste na próxima rodada, a ideia é que Daniel já se encontre com seus novos companheiros na região do Pantanal.