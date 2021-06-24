Daniel Alves voltou de lesão: veja o desempenho do jogador em números no empate do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O empate do São Paulo diante do Cuiabá por 2 a 2, no Morumbi, teve um gosto amargo para a equipe de Hernán Crespo. Apesar do resultado não esperado, o jogo marcou a volta do ala Daniel Alves, que não atuava desde o dia 20 de maio, na ida da final do Campeonato Paulista.

ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá

O camisa dez entrou no intervalo do jogo na vaga de Orejuela e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 49 toques na bola, acertando 29 dos 35 passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Com o Cuiabá mais recuado, coube ao ala tentar algumas jogadas pela ponta direita, fazendo tabelas com Benítez e Rigoni. No entanto, os lançamentos e cruzamentos não tiveram bom aproveitamento por parte do jogador. Nas bolas longas, foi um erro em uma tentativa. Ele acertou o único cruzamento que fez.

Em questão de finalizações, Daniel Alves não tentou arriscar ao gol de Walter. O nervosismo e a falta de ritmo chamaram a atenção, já que o camisa dez esteve envolvido em uma confusão com Clayson e perdeu a bola nove vezes durante o tempo que esteve em campo.

VEJA OS NÚMEROS DE DANIEL ALVES NO JOGO CONTRA O CUIABÁ SEGUNDO O 'SOFASCORE'