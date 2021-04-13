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futebol

Daniel Alves vem dominando os números do Paulistão pelo segundo ano seguido

Camisa 10 do São Paulo tem sido um dos destaques do time de Hernán Crespo...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:45

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 08:45
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
Peça-chave do São Paulo de Fernando Diniz, Daniel Alves segue sendo o principal organizador do Tricolor sob a batuta de Hernán Crespo. Assim como no ano passado, o camisa 10 vem liderando as principais estatísticas não só da equipe, mas também do Campeonato Paulista.
Contra o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, na vitória do time do Morumbi por 1 a 0, apesar de ter sido menos participativo do que costuma ser - foi apenas o 9º que mais deu passes -, o meia terminou a partida como o jogador que mais realizou desarmes (5), acertou cruzamentos (3) e deu assistências para seus companheiros arrematarem (3), segundo dados do Footstats. Mesmo sem ser brilhante, apareceu.
No Paulistão, agora, Dani já está no topo de seis das principais estatísticas individuais da competição: desarmes, assistências para finalização, passes, cruzamentos, lançamentos e inversões certas. Veja os números:
DANIEL ALVES NO PAULISTÃO 2021- Dados do Footstats
6 jogos1 gol​1 passe pra gol14 assistências para finalização (1º)369 passes certos (1º)14 cruzamentos certos (1º)14 lançamentos certos (1º)7 viradas de jogo certas (1º)15 desarmes (1º)

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