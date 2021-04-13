Daniel Alves vem dominando os números do Paulistão pelo segundo ano seguido

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Peça-chave do São Paulo de Fernando Diniz, Daniel Alves segue sendo o principal organizador do Tricolor sob a batuta de Hernán Crespo. Assim como no ano passado, o camisa 10 vem liderando as principais estatísticas não só da equipe, mas também do Campeonato Paulista.

Contra o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, na vitória do time do Morumbi por 1 a 0, apesar de ter sido menos participativo do que costuma ser - foi apenas o 9º que mais deu passes -, o meia terminou a partida como o jogador que mais realizou desarmes (5), acertou cruzamentos (3) e deu assistências para seus companheiros arrematarem (3), segundo dados do Footstats. Mesmo sem ser brilhante, apareceu.

No Paulistão, agora, Dani já está no topo de seis das principais estatísticas individuais da competição: desarmes, assistências para finalização, passes, cruzamentos, lançamentos e inversões certas. Veja os números:

DANIEL ALVES NO PAULISTÃO 2021- Dados do Footstats