Daniel Alves vai terminar uma temporada sem títulos desde 2005

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O camisa dez e capitão do São Paulo, Daniel Alves vai viver uma situação rara em sua carreira no final desta temporada. É a primeira vez desde 2005 que Dani não conquistou pelo menos uma taça em uma temporada completa, como jogador profissional.

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A última vez que isso aconteceu foi em 2004/2005. Naquela ocasião, em seu primeiro ano de Sevilla (ESP), Daniel Alves terminou a temporada sem conquistar nenhum título sequer, nem mesmo pela Seleção.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO BRASILEIRÃODepois, o são-paulino empilhou títulos e medalhas em sua coleção, atuando por Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, além de conquistas na Seleção Brasileira. Com isso, ele se tornou o maior campeão da história do futebol mundial, com 40 títulos.