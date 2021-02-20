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futebol

Daniel Alves vai terminar uma temporada sem títulos desde 2005

Camisa 10 do Tricolor ficou pela última vez sem levantar uma taça na temporada 2004/2005 em sua carreira. São Paulo deu adeus ao título do Campeonato Brasileiro no Choque-Rei
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Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O camisa dez e capitão do São Paulo, Daniel Alves vai viver uma situação rara em sua carreira no final desta temporada. É a primeira vez desde 2005 que Dani não conquistou pelo menos uma taça em uma temporada completa, como jogador profissional.
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A última vez que isso aconteceu foi em 2004/2005. Naquela ocasião, em seu primeiro ano de Sevilla (ESP), Daniel Alves terminou a temporada sem conquistar nenhum título sequer, nem mesmo pela Seleção.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO BRASILEIRÃODepois, o são-paulino empilhou títulos e medalhas em sua coleção, atuando por Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, além de conquistas na Seleção Brasileira. Com isso, ele se tornou o maior campeão da história do futebol mundial, com 40 títulos.
Vale ressaltar que Dani foi contratado pelo São Paulo em agosto de 2019, com as competições já em andamento. Portanto, 2020 é a primeira temporada que o jogador está disputando de forma completa com a camisa do Tricolor.No entanto, oportunidades não faltaram para que o camisa dez levantasse um troféu nessa temporada. O Tricolor chegou às semifinais da Copa do Brasil, mas parou contra o Grêmio. Já no Brasileirão, chegou a liderar com sete pontos de vantagem, mas acabou perdendo a liderança.

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