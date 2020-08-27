Daniel Alves vai para o hospital e Luciano sente incômodo muscular

O São Paulo pode ter mais baixas para o clássico diante do Corinthians, no próximo domingo (30), às 11h, no Morumbi. Além do lateral esquerdo Reinaldo, que está suspenso pelo terceiro amarelo, Daniel Alves e Luciano podem não enfrentar o rival.
O camisa dez sofreu um chute no antebraço direito e está realizando exames em um hospital na capital paulista. Por conta da pancada, ele foi substituído aos 34 minutos da segunda etapa. Inicialmente, ele preocupa para o clássico.
Já o atacante Luciano, autor do gol da vitória nesta quarta-feira, foi substituído aos 39 minutos com dores na panturrilha. O jogador será avaliado amanhã. O camisa onze vem sendo o principal destaque do São Paulo nos últimos jogos. Desde que chegou, foram dois gols e uma assistência em três partidas.