Daniel Alves vai para o hospital e Luciano sente incômodo muscular

Crédito: Fellipe Lucena

O São Paulo pode ter mais baixas para o clássico diante do Corinthians, no próximo domingo (30), às 11h, no Morumbi. Além do lateral esquerdo Reinaldo, que está suspenso pelo terceiro amarelo, Daniel Alves e Luciano podem não enfrentar o rival.

O camisa dez sofreu um chute no antebraço direito e está realizando exames em um hospital na capital paulista. Por conta da pancada, ele foi substituído aos 34 minutos da segunda etapa. Inicialmente, ele preocupa para o clássico.