Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Daniel Alves treina com bola de novo e sinaliza retorno aos gramados

Recuperado de um estiramento na coxa direita, o lateral pode voltar a defender o São Paulo já na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na quinta-feira e no domingo...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 14:48
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Nesta segunda-feira (17), o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após a vitória por 4 a 0 em cima do Mirassol, na semifinal do Campeonato Paulista, no último domingo (16). No treino, Daniel Alves novamente treinou com bola junto do resto do elenco e sinaliza que deve voltar em breve ao time.
Recuperado de um estiramento na coxa direita, o atleta participou de todo o treinamento da equipe e trabalha para aprimorar sua forma física, visando o retorno aos gramados.LÍDER! VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES!
O lateral se lesionou no jogo contra o Racing, no dia 5 de maio, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Desde então, fez trabalho de recuperação física e voltou a treinar com bola no último sábado (15), mas ficou de fora da partida contra o Mirassol.
Luciano, que teve a mesma lesão no mesmo jogo que Daniel, também voltou a treinar com bola no sábado, mas foi relacionado para a semifinal, entrou no segundo tempo e, inclusive, fez um dos gols da vitória por 4 a 0.
Sem o camisa 10, o treinador Hernán Crespo escalou Igor Vinícius como titular nas quartas de final e na semifinal do Paulistão. O ala foi muito bem nos confrontos, mas deve voltar ao banco com o retorno de Daniel Alves, que é peça fundamental do elenco.
Para o próximo jogo do São Paulo, porém, nenhum dos dois deve ser titular e a vaga deve ficar com Orejuela, que estreou pela equipe na semana passada, no jogo contra o Rentistas do Uruguai.
O Tricolor entra em campo nesta terça-feira (18), para enfrentar o Racing, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h30, no Morumbi.
Como na última semana, diante do Rentistas, Crespo deve escalar a equipe reserva e um possível onze inicial é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Talles Costa e Welington; Vitor Bueno e Joao Rojas.Assim, Daniel possivelmente voltará ao time titular apenas na quinta-feira (20), quando o São Paulo disputa o primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras, às 22h, no Allianz Parque. A decisão do campeonato será no domingo, às 16h, no Morumbi.
Enquanto esteve lesionado, Daniel Alves foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra Equador, no dia 4 de junho, e contra o Paraguai, no dia 8.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados