Daniel Alves treina com bola de novo e sinaliza retorno aos gramados

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta segunda-feira (17), o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda após a vitória por 4 a 0 em cima do Mirassol, na semifinal do Campeonato Paulista, no último domingo (16). No treino, Daniel Alves novamente treinou com bola junto do resto do elenco e sinaliza que deve voltar em breve ao time.

Recuperado de um estiramento na coxa direita, o atleta participou de todo o treinamento da equipe e trabalha para aprimorar sua forma física, visando o retorno aos gramados.LÍDER! VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES!

O lateral se lesionou no jogo contra o Racing, no dia 5 de maio, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Desde então, fez trabalho de recuperação física e voltou a treinar com bola no último sábado (15), mas ficou de fora da partida contra o Mirassol.

Luciano, que teve a mesma lesão no mesmo jogo que Daniel, também voltou a treinar com bola no sábado, mas foi relacionado para a semifinal, entrou no segundo tempo e, inclusive, fez um dos gols da vitória por 4 a 0.

Sem o camisa 10, o treinador Hernán Crespo escalou Igor Vinícius como titular nas quartas de final e na semifinal do Paulistão. O ala foi muito bem nos confrontos, mas deve voltar ao banco com o retorno de Daniel Alves, que é peça fundamental do elenco.

Para o próximo jogo do São Paulo, porém, nenhum dos dois deve ser titular e a vaga deve ficar com Orejuela, que estreou pela equipe na semana passada, no jogo contra o Rentistas do Uruguai.

O Tricolor entra em campo nesta terça-feira (18), para enfrentar o Racing, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h30, no Morumbi.

Como na última semana, diante do Rentistas, Crespo deve escalar a equipe reserva e um possível onze inicial é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Talles Costa e Welington; Vitor Bueno e Joao Rojas.Assim, Daniel possivelmente voltará ao time titular apenas na quinta-feira (20), quando o São Paulo disputa o primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras, às 22h, no Allianz Parque. A decisão do campeonato será no domingo, às 16h, no Morumbi.