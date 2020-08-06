Daniel Alves tenta contagiar o São Paulo para não passar temporada em branco pela primeira vez em anos

Daniel Alves disse em sua entrevista na última terça-feira que o São Paulo entra no Campeonato Brasileiro com o objetivo de ser campeão, assim como na Copa do Brasil e na Libertadores. Além de tirar o clube da fila de conquistas que vem desde o título da Sul-Americana de 2012, ele tenta evitar uma marca negativa individualmente: sua última temporada "em branco" foi a de 2004/2005, pelo Sevilla. Depois disso, ganhou ao menos um título em cada.
- A gente não joga em time perdedor, olha a história do São Paulo. E nem eu sou um perdedor, as pessoas não vão me convencer disso. Eu sou o maior, cara, sou o maior da história do futebol. Goste quem goste, creia quem creia. Olhe o resultado e você vai ver que o maior vencedor da história do futebol, hoje, sou eu. Então como é que eu vou vir no São Paulo e discursar que eu vou lutar para conseguir uma (vaga na) Sul-Americana ou lutar para conseguir uma posição boa no Brasileiro? Não consigo, esse não é o meu discurso - disse Daniel, dono de 40 troféus na carreira, mais do que qualquer outro jogador na história.- Meu discurso é chegar em um time da grandeza do São Paulo, trazer a minha grandeza e tentar convencer todo mundo que nós lutamos para ser campeão de tudo que o São Paulo joga. Mas a gente não promete nada que a gente não possa cumprir. O que a gente pode cumprir é o quê? Dia a dia, lutar, batalhar para tentar se aproximar desse objetivo - emendou.
O São Paulo estreia no Brasileirão às 16h de domingo, contra o Goiás, no Hailé Pinheiro.
Os títulos de Daniel Alves:2002 - Copa do Nordeste - Bahia (5 Jogos, 1 Gol)2003 - Mundial Sub 20 - Seleção Brasileira (9 Jogos)2005/06 - Copa Uefa - Sevilla (13 Jogos, 5 Assistências)2006 - Supercopa Uefa - Sevilla (1 Jogo)2006/07 - Copa do Rey - Sevilla (8 Jogos, 2 Assistências)2006/07 - Copa Uefa - Sevilla (14 Jogos, 2 Gols, 4 Assistências)2007 - Copa América - Seleção Brasileira (4 Jogos, 1 Gol, 1 Assistência)2007 - Supercopa Espanha - Sevilla (2 Jogos, 2 Assistências)2008/09 - Liga dos Campeões - Barcelona (10 Jogos, 2 Assistências)2008/09 - Espanhol - Barcelona (34 Jogos, 5 Gols, 7 Assistências)2008/09 - Copa do Rei - Barcelona (8 Jogos, 2 Assistências)2009 - Copa das Confederações - Seleção Brasileira (5 Jogos, 1 Gol)2009 - Supercopa da Espanha - Barcelona (2 Jogos)2009 - Supercopa Uefa - Barcelona (1 Jogo)2009 - Mundial de Clubes - Barcelona (2 Jogos, 1 Assistência)2009/10 - Espanhol -Barcelona (29 Jogos, 3 Gols, 11 Assistências)2010 - Supercopa da Espanha - Barcelona (2 Jogos, 1 Assistência)2010/11 - Espanhol - Barcelona (33 Jogos, 2 Gols, 14 Assistências)2010/11 - Liga dos Campeões - Barcelona (12 Jogos, 2 Gols, 4 Assistências)2011 - Supercopa Espanha - Barcelona (2 Jogos)2011 - Supercopa Uefa - Barcelona (1 Jogo)2011 - Mundial de Clubes - Barcelona (1 Jogo, 2 Assistências)2011/12 - Copa do Rei - Barcelona (5 Jogos, 1 Gol)2012/13 - Espanhol - Barcelona (30 Jogos, 5 Assistências)2013 - Copa das Confederações - Brasil (5 Jogos, 1 Assistência)2013 - Supercopa Espanha - Barcelona (2 Jogos, 1 Assistência)2014/15 - Espanhol - Barcelona (30 Jogos, 6 Assistências)2014/15 - Copa do Rei - Barcelona (5 Jogos, 1 Assistência)2014/15 - Liga dos Campeões - Barcelona (11 Jogos, 4 Assistências)2015 - Mundial de Clubes - Barcelona (2 Jogos)2016 - Supercopa Uefa - Barcelona (1 Jogo)2015/16 - Espanhol - Barcelona (29 Jogos, 4 Assistências)2015/16 - Copa do Rei - Barcelona (6 Jogos, 1 Assistência)2016/17 - Copa Itália - Juventus (2 Jogos, 1 Gol)2016/17 - Italiano - Juventus (19 Jogos, 2 Gols, 2 Assistências)2017 - Supercopa da França - PSG (1 Jogo, 1 Gol, 1 Assistência)2017/18 - Copa da Liga da França - PSG (3 Jogos, 1 Gol)2017/18 - Liga Francesa - PSG (23 Jogos, 1 Gol, 7 Assistências)2017/18 -Copa da França - PSG (4 Jogos, 1 Assistência)2018/19 - Liga Francesa - PSG (23 Jogos, 1 Gol, 7 Assistências)2019 - Copa América - Seleção Brasileira (6 Jogos, 1 Gol)