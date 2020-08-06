Daniel Alves tenta contagiar o São Paulo para não passar temporada em branco pela primeira vez em anos

Daniel Alves disse em sua entrevista na última terça-feira que o São Paulo entra no Campeonato Brasileiro com o objetivo de ser campeão, assim como na Copa do Brasil e na Libertadores. Além de tirar o clube da fila de conquistas que vem desde o título da Sul-Americana de 2012, ele tenta evitar uma marca negativa individualmente: sua última temporada "em branco" foi a de 2004/2005, pelo Sevilla. Depois disso, ganhou ao menos um título em cada.

- A gente não joga em time perdedor, olha a história do São Paulo. E nem eu sou um perdedor, as pessoas não vão me convencer disso. Eu sou o maior, cara, sou o maior da história do futebol. Goste quem goste, creia quem creia. Olhe o resultado e você vai ver que o maior vencedor da história do futebol, hoje, sou eu. Então como é que eu vou vir no São Paulo e discursar que eu vou lutar para conseguir uma (vaga na) Sul-Americana ou lutar para conseguir uma posição boa no Brasileiro? Não consigo, esse não é o meu discurso - disse Daniel, dono de 40 troféus na carreira, mais do que qualquer outro jogador na história.- Meu discurso é chegar em um time da grandeza do São Paulo, trazer a minha grandeza e tentar convencer todo mundo que nós lutamos para ser campeão de tudo que o São Paulo joga. Mas a gente não promete nada que a gente não possa cumprir. O que a gente pode cumprir é o quê? Dia a dia, lutar, batalhar para tentar se aproximar desse objetivo - emendou.