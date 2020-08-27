Daniel Alves tem fratura no braço e fará cirurgia nesta quinta

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Daniel Alves sofreu uma fratura no antebraço direito durante a vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR e passará por cirurgia nesta quinta-feira. Não há uma previsão de retorno, mas ele obviamente não vai enfrentar o Corinthians no domingo de manhã. Reinaldo, suspenso, também está fora do clássico.

- O Daniel Alves foi atendido no HCor, onde se evidenciou uma fratura no antebraço direito. Ele será submetido a cirurgia nesta quinta-feira para colocar uma placa para correção da fratura. A expectativa é de que a recuperação seja boa. Não podemos estipular o período, mas esperamos uma boa recuperação por se tratar de uma fratura alinhada e com um bom prognóstico de recuperação”, explicou o médico do clube, José Sanchez.

Daniel Alves se machucou em disputa com Fernando Canesin, meia do Furacão. Ele foi atingido por um chute involuntário e, sentindo muitas dores, dirigiu-se imediatamente para o banco de reservas. O time até ficou com um a menos enquanto Luan se preparava para entrar.