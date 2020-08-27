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Daniel Alves tem fratura no braço e fará cirurgia nesta quinta

Camisa 10 foi atingido por um chute involuntário de Fernando Canesin no segundo tempo da vitória sobre o Athletico-PR. Clube não estipulou prazo para o retorno...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 01:30

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 01:30
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Daniel Alves sofreu uma fratura no antebraço direito durante a vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR e passará por cirurgia nesta quinta-feira. Não há uma previsão de retorno, mas ele obviamente não vai enfrentar o Corinthians no domingo de manhã. Reinaldo, suspenso, também está fora do clássico.
- O Daniel Alves foi atendido no HCor, onde se evidenciou uma fratura no antebraço direito. Ele será submetido a cirurgia nesta quinta-feira para colocar uma placa para correção da fratura. A expectativa é de que a recuperação seja boa. Não podemos estipular o período, mas esperamos uma boa recuperação por se tratar de uma fratura alinhada e com um bom prognóstico de recuperação”, explicou o médico do clube, José Sanchez.
Daniel Alves se machucou em disputa com Fernando Canesin, meia do Furacão. Ele foi atingido por um chute involuntário e, sentindo muitas dores, dirigiu-se imediatamente para o banco de reservas. O time até ficou com um a menos enquanto Luan se preparava para entrar.
Luan, aliás, é uma das opções para a vaga aberta no meio de campo, assim como Hernanes. Outra opção seria formar o meio de campo com os dois ao lado de Tchê Tchê, sem Gabriel Sara. Liziero e Igor Gomes são as outras alternativas para o setor.

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