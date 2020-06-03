Daniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem'

Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium/Lancepress!

Vítima de racismo em 2014, quando jogava pelo Barcelona e um torcedor do Villarreal atirou uma banana em sua direção, Daniel Alves manifestou-se sobre o assunto nesta quarta-feira em entrevista à CNN Brasil e fez ressalvas quanto à campanha antirracista que tomou conta das redes sociais nos últimos dias.

- As pessoas precisam entender que nas redes sociais não vão combater nada. Hoje é muito "pray for" (orar por) quando acontece certo tipo de coisa, mas as pessoas não fazem nada. Temos que ficar sempre com as ações, com o que elas fazem quando os outros não veem, com as lutas que não são expostas. Essas são as mais valiosas - disse o camisa 10 do São Paulo.E MAIS:'Óbvio que estou tentando formalizar minha candidatura no São Paulo', diz Marco Aurélio CunhaRaí: 'Quando vejo injustiça social e vidas ameaçadas, eu falo'A onda de protestos antirracistas começou nos Estados Unidos, motivada pela morte de George Floyd em Minneapolis. O negro de 46 anos, acusado de utilizar uma nota falsa de 20 dólares, foi algemado, imobilizado e asfixiado pelo joelho do policial Derek Chauvin, que está preso. Na última terça, milhões de pessoas pelo mundo postaram imagens totalmente pretas nas redes sociais para se manifestar contra a discriminação racial - o próprio São Paulo entrou na campanha.

- Você ir na internet e falar que a vida negra também é importante... Eu não estou de acordo, porque para mim as vidas importam, seja branca, negra, lésbica, gay, qualquer vida é importante. Acho que as pessoas deveriam punir os infratores, não generalizar. Para mim todas as vidas têm o mesmo valor e o mesmo sentido. Ir na internet se posicionar não me diz alguma coisa, me diz alguma coisa se o que se fala condiz com o que se faz - prosseguiu o craque.

- Quando aconteceu a situação comigo da banana, um monte de gente colocou foto de banana. Cara, isso não é a melhor solução. A melhor solução é tomar as providências pertinentes. As pessoas não podem achar que tudo é se posicionar em rede social. Não, a gente tem que praticar. Não precisa as pessoas verem para sua ação ser verdadeira. As pessoas estão confundindo um pouco - disse Daniel.

O jogador da Seleção Brasileira também se colocou contra os protestos violentos: