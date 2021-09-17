Daniel Alves se pronuncia após rescisão de contrato com o São Paulo: 'Muito obrigado a todos'

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Na última quinta-feira (16), São Paulo e Daniel Alves chegaram a um acordo para a rescisão de contrato do atleta, que tinha vínculo até 2022. Após episódios polêmicos e conturbados, o jogador usou suas redes sociais para se pronunciar sobre a saída e agradecer ao clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em seu Instagram, o lateral publicou uma foto com a taça do Campeonato Paulista de 2021 e uma mensagem de agradecimento.

- Eu venho aqui simplesmente dizer muito obrigado a todos sem exceção nenhuma, por terem feito os seus melhores sempre e por terem me acolhido tão bem. Obrigado por me permitir realizar o meu sonho de criança. Obrigado - publicou o atleta.

A saída de Daniel Alves, porém, aconteceu de maneira muito mais conturbada do que a publicação indica. Na última sexta-feira (10), o staff do jogador comunicou ao São Paulo que ele não se reapresentaria para jogar enquanto a dívida decorrente dos direitos de imagem do lateral não fossem quitadas.

O Tricolor comunicou que fez uma proposta que foi recusada pelos representantes de Dani Alves. Após o comunicado do staff, o clube decidiu afastar o jogador e afirmou que ele não jogaria mais pelo São Paulo. Com sua saída, o lateral deixa ao São Paulo uma dívida larga a ser quitada nos próximos anos. O débito deve ser parcelado em cinco anos.