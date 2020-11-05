Daniel Alves se pronuncia após queda na Sula: 'Nunca me arrependerei'

Camisa 10 do São Paulo, o meia Daniel Alves se manifestou nas redes sociais após a eliminação do Tricolor na Copa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina. O astro do Tricolor postou uma foto sua no Morumbi e um texto enigmático, dizendo que a experiência foi válida.

- Não sei onde chegarei, mas irei sempre de corpo e alma. Nunca me arrependerei. Se foi bom, é maravilhoso. Se foi ruim é experiência.Assim é o cotidiano dos que lutam - escreveu o jogador, mantendo o tom enigmático que lhe característico em suas postagens nas redes sociais. Na noite da última quarta-feira, o São Paulo bateu o Lanús, por 4 a 3, mas foi eliminado graças ao critério do gol qualificado fora de casa. No placar agregado, o confronto acabou empatado, em 6 a 6, mas o gol sofrido pelo Tricolor aos 47 minutos do segundo tempo foi determinante para a queda precoce no torneio continental.