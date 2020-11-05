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futebol

Daniel Alves se pronuncia após queda na Sula: 'Nunca me arrependerei'

Camisa 10 do São Paulo postou mensagem enigmática em seu Instagram, mas deu a entender que seguirá em busca de seus objetivos com a camisa do Tricolor do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 14:17

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 14:17

Crédito: Daniel Alves marcou contra o Lanús, mas não foi suficiente para manter o Tricolor na Sul-Americana (Rubens Chiri/SPFC
Camisa 10 do São Paulo, o meia Daniel Alves se manifestou nas redes sociais após a eliminação do Tricolor na Copa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina. O astro do Tricolor postou uma foto sua no Morumbi e um texto enigmático, dizendo que a experiência foi válida.
- Não sei onde chegarei, mas irei sempre de corpo e alma. Nunca me arrependerei. Se foi bom, é maravilhoso. Se foi ruim é experiência.Assim é o cotidiano dos que lutam - escreveu o jogador, mantendo o tom enigmático que lhe característico em suas postagens nas redes sociais. Na noite da última quarta-feira, o São Paulo bateu o Lanús, por 4 a 3, mas foi eliminado graças ao critério do gol qualificado fora de casa. No placar agregado, o confronto acabou empatado, em 6 a 6, mas o gol sofrido pelo Tricolor aos 47 minutos do segundo tempo foi determinante para a queda precoce no torneio continental.
Sem a Sul-Americana no radar, o São Paulo do técnico Fernando Diniz busca os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil ainda nesta temporada. A equipe está na quinta colocação no torneio nacional, e está classificada para as quartas de final no mata-mata.

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