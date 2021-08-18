Daniel Alves se manifesta após eliminação do São Paulo: 'Sinto muito pelas pessoas que torcem por nós'

A derrota do São Paulo para o Palmeiras por 3 a 0, que resultou na eliminação da equipe nas quartas de final da Libertadores, foi analisada pelo camisa dez do Tricolor, o ala Daniel Alves. Em postagem nas redes sociais, o jogador pediu desculpas a torcida e lamentou a desclassificação. - Infelizmente ontem não foi o resultado esperado, sinto muito pelo trabalho que estava sendo feito e pelas pessoas que torcem por nós... Mas assim como sempre foi (em) nossas vidas, levantaremos e continuaremos lutando por nós e pelos nossos – escreveu o jogador. Dani não teve boa atuação na derrota para o Alviverde e vem sendo criticado pela torcida são-paulina, devido as suas declarações recentes criticando o São Paulo, que lhe deve cerca de R$ 10 milhões. O elenco do São Paulo folga nesta quarta-feira e retoma os trabalhos nesta quinta, de olho no jogo contra o Sport, às 20h30, no próximo domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.