Daniel Alves saiu! Veja os números da passagem do lateral pelo São Paulo

Crédito: Rubens Chiri

Nesta sexta-feira (10), o São Paulo comunicou que Daniel Alves não joga mais pelo clube por conta de uma dívida do Tricolor com ele. A sua falta na reapresentação no CT da Barra Funda após defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias foi o estopim para a decisão. Dani chegou ao São Paulo em 2019 e estreou na equipe contra o Ceará, no Morumbi, inclusive marcando o gol da vitória por 1 a 0. De lá para cá, o jogador não conseguiu repetir o seu bom desempenho e foi caindo em desgraça com os torcedores.

No tempo que passou no São Paulo, Daniel Alves disputou 95 jogos, com dez gols marcados, além de 14 assistências. Defendendo a camisa do Tricolor, ele conquistou o Campeonato Paulista de 2021, mas, lesionado, não esteve em campo no segundo jogo da decisão.

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CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Recebendo um dos maiores salários do elenco, cerca de R$ 1,5 milhão (junto com direitos de imagem), Daniel ficou aquém do esperado no São Paulo. O custo-benefício do jogador sempre foi um ponto de reclamação na torcida são-paulina, que via um investimento muito grande do clube, mas sem o retorno.