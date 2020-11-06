Daniel Alves revela que tentou voltar ao Barça após passagem pela Juve

Daniel Alves mostrou ressentimento com o Barcelona por não ter conseguido retornar ao clube culé após sua saída. Em entrevista à “RAC1”, o brasileiro afirmou que após sua curta passagem pela Juventus, gostaria de voltar para a Catalunha por amor à instituição, mas que os blaugranas não admitiram o equívoco de terem dispensado o veterano.

- Eles necessitavam de mim e eu necessitava deles, pois amava o Barça. Não ia seguir na Juventus, voltaria de graça. Não tiveram culhão para admitir que se equivocaram comigo. Eu tive culhão para dizer que era minha casa e que queria regressar.Fui ali (na Itália) para demonstrar que tinha nível para jogar no Barcelona.O lateral direito afirmou também que tinha um acordo para jogar no Manchester City após sair da Velha Senhora, mas que acertou com o Paris Saint-Germain por conta de sua família. Somando todos os clubes, Daniel Alves conquistou 36 títulos em sua carreira, além de ter passagem vitoriosa com a Seleção Brasileira.