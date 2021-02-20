Daniel Alves recebe terceiro amarelo e será desfalque do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/SPFC

O São Paulo terá um importante desfalque para o confronto diante do Botafogo, na próxima segunda-feira (22), às 20h30, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Daniel Alves, capitão e camisa dez da equipe recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fogão, já rebaixado para a Série B. Dani recebeu a advertência aos 39 minutos da segunda etapa, quando fez falta em Rony.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOPara o seu lugar, Vizolli tem as opções de Hernanes ou Vitor Bueno. Caso Gabriel Sara se recupere, Tchê Tchê pode ser recuado para segundo volante, enquanto Sara e Igor Gomes fazem a função de armador da equipe.