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futebol

Daniel Alves recebe terceiro amarelo e será desfalque do São Paulo

Camisa dez e capitão do Tricolor recebeu a advertência após falta em Rony. Ele está suspenso contra o Botafogo, em jogo na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 23:50

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 23:50

Crédito: Rubens Chiri/SPFC
O São Paulo terá um importante desfalque para o confronto diante do Botafogo, na próxima segunda-feira (22), às 20h30, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo
Daniel Alves, capitão e camisa dez da equipe recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fogão, já rebaixado para a Série B. Dani recebeu a advertência aos 39 minutos da segunda etapa, quando fez falta em Rony.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOPara o seu lugar, Vizolli tem as opções de Hernanes ou Vitor Bueno. Caso Gabriel Sara se recupere, Tchê Tchê pode ser recuado para segundo volante, enquanto Sara e Igor Gomes fazem a função de armador da equipe.
Restando duas rodadas para o fim do torneio, o Tricolor já não consegue mais alcançar o líder Internacional. Resta do time de Vizolli assegurar a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores,

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