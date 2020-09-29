Daniel Alves projeta duelo entre São Paulo e River Plate: 'Vai ser um jogão'

Em entrevista publicada pelo São Paulo, Daniel Alves ressaltou a juventude do elenco comandado por Fernando Diniz. Na visão do jogador, o River Plate será uma pedra no sapato do Tricolor na noite da próxima quarta, mas a equipe do Morumbi precisa saber competir para alcançar seu objetivo - a vitória na casa do rival e a sobrevivência na Copa Libertadores.

- São jogos que você tem que saber competir muito. É uma equipe muito experiente, muito rodada. Já tive a oportunidade de enfrentar essa equipe e é sempre muito complicado jogar contra eles pela qualidade, pela experiência, pelo elenco. Se torna um jogo mais difícil, mas temos nossos argumentos também. Temos uma equipe jovem e a falta de experiência é recompensada pela disposição, pela vontade de querer ser e isso aumenta as nossas chances de buscar o resultado. Respeitando muito a equipe adversária. É uma equipe histórica, que joga muito tempo junto, e que trata a bola com muito carinho. Vai ser um jogão - explicou Daniel Alves.O São Paulo chega na 5ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores com apenas quatro pontos e 33% de aproveitamento. Já o River Plate, com 7 pontos ganhos, garantir a classificação em caso de vitória, A partida é de extrema importância para os dois clubes - apontados como os favoritos na chave no sorteio dos grupos ao fim do ano passado.