AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Daniel Alves projeta duelo entre São Paulo e River Plate: 'Vai ser um jogão'

Camisa 10 do São Paulo será titular na noite da próxima quarta-feira, às 21h30, na partida que pode eliminar o Tricolor da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 15:07
Crédito: Daniel Alves está recuperado de fratura no antebraço direito e vai para o jogo na Argentina (Divulgação/ São Paulo
Camisa 10 do São Paulo, Daniel Alves espera um grande espetáculo no duelo da próxima quarta com o River Plate, na Argentina. Na visão do meio-campista do Tricolor, a equipe brasileira tem condições de conquistar o resultado positivo - que a manteria viva na Copa Libertadores -, mas reconhece a qualidade do adversário, atual vice-campeão da América do Sul.
TABELA>Confira a situação dos grupos da Copa Libertadores
Em entrevista publicada pelo São Paulo, Daniel Alves ressaltou a juventude do elenco comandado por Fernando Diniz. Na visão do jogador, o River Plate será uma pedra no sapato do Tricolor na noite da próxima quarta, mas a equipe do Morumbi precisa saber competir para alcançar seu objetivo - a vitória na casa do rival e a sobrevivência na Copa Libertadores.
- São jogos que você tem que saber competir muito. É uma equipe muito experiente, muito rodada. Já tive a oportunidade de enfrentar essa equipe e é sempre muito complicado jogar contra eles pela qualidade, pela experiência, pelo elenco. Se torna um jogo mais difícil, mas temos nossos argumentos também. Temos uma equipe jovem e a falta de experiência é recompensada pela disposição, pela vontade de querer ser e isso aumenta as nossas chances de buscar o resultado. Respeitando muito a equipe adversária. É uma equipe histórica, que joga muito tempo junto, e que trata a bola com muito carinho. Vai ser um jogão - explicou Daniel Alves.O São Paulo chega na 5ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores com apenas quatro pontos e 33% de aproveitamento. Já o River Plate, com 7 pontos ganhos, garantir a classificação em caso de vitória, A partida é de extrema importância para os dois clubes - apontados como os favoritos na chave no sorteio dos grupos ao fim do ano passado.
O duelo entre River Plate e São Paulo será na próxima quarta, às 21h30 (horário de Brasília). Como o Monumental de Nuñez está em reformas, a equipe argentina mudou o local da partida para o estádio Libertadores da América - a casa do Independiente -, em Avellaneda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?
Vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor argentino imitando um macaco na frente um homem negro em Morro de São Paulo, destino turístico no Sul da Bahia
Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Motorista atropela motociclista e passa por cima de vítima ao fugir em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados