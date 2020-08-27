Daniel Alves passa por cirurgia para corrigir fratura no antebraço

Daniel Alves foi operado na tarde desta quinta-feira no HCor. A intervenção cirúrgica, coordenada pelo doutor Sergio Gama, foi feita para corrigir uma fratura na ulna (osso do antebraço) direita do jogador do São Paulo com a colocação de uma placa. O procedimento durou cerca de uma hora e foi bem sucedido.

A primeira etapa da recuperação será na residência do atleta, com supervisão do departamento médico e acompanhamento dos fisioterapeutas do clube. Na segunda etapa, o camisa 10 fará a fisioterapia no Reffis. Não foi divulgado um prazo de recuperação, mas ela não deve durar menos de um mês.Dani Alves se lesionou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, na noite da última quarta-feira, no Morumbi. Em uma disputa de bola com Fernando Canesin, o camisa 10 sofreu um chute acidental do adversário e imediatamente teve que ser substituído por Luan.