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futebol

Daniel Alves passa por cirurgia para corrigir fratura no antebraço

Procedimento foi realizado na tarde desta quinta-feira, dia seguinte à vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR, e correu dentro da normalidade. Camisa 10 vira desfalque para Diniz...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 18:00

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Daniel Alves foi operado na tarde desta quinta-feira no HCor. A intervenção cirúrgica, coordenada pelo doutor Sergio Gama, foi feita para corrigir uma fratura na ulna (osso do antebraço) direita do jogador do São Paulo com a colocação de uma placa. O procedimento durou cerca de uma hora e foi bem sucedido.
A primeira etapa da recuperação será na residência do atleta, com supervisão do departamento médico e acompanhamento dos fisioterapeutas do clube. Na segunda etapa, o camisa 10 fará a fisioterapia no Reffis. Não foi divulgado um prazo de recuperação, mas ela não deve durar menos de um mês.Dani Alves se lesionou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, na noite da última quarta-feira, no Morumbi. Em uma disputa de bola com Fernando Canesin, o camisa 10 sofreu um chute acidental do adversário e imediatamente teve que ser substituído por Luan.
Logo após a partida, o atleta deixou o estádio e seguiu direto para o hospital, onde realizou exames de imagem que apontaram a fratura no antebraço direito e a necessidade do procedimento cirúrgico.

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