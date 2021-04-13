Daniel Alves nega ressentimento com a torcida do São Paulo: 'Estão perdoados'

Crédito: Rubens Chiri

Coma volta do Campeonato Paulista após um mês parado devido a pandemia de Covid-19, o capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, voltou aos jogos com o elenco e aproveitou para responder seguidores na sua conta do Instagram.

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Na última segunda-feira (02), depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, o jogador fez uma caixinha de perguntas e comentou sobre a sua relação com a torcida do São Paulo, que vive altos e baixos desde a sua chegada em 2019. O jogador negou ter ressentimento com os torcedores.