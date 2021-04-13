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futebol

Daniel Alves nega ressentimento com a torcida do São Paulo: 'Estão perdoados'

Camisa dez do Tricolor respondeu algumas perguntas em seu stories no Instagram e comentou sobre a sua relação com os torcedores do Tricolor 
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Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri
Coma volta do Campeonato Paulista após um mês parado devido a pandemia de Covid-19, o capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, voltou aos jogos com o elenco e aproveitou para responder seguidores na sua conta do Instagram.
ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo
Na última segunda-feira (02), depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, o jogador fez uma caixinha de perguntas e comentou sobre a sua relação com a torcida do São Paulo, que vive altos e baixos desde a sua chegada em 2019. O jogador negou ter ressentimento com os torcedores.
O camisa dez, assim como o elenco do São Paulo, se prepara para jogar diante do Guarani, às 21h30, na próxima quarta-feira (14), no Morumbi.

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