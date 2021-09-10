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futebol

Daniel Alves não jogará mais pelo São Paulo por conta de dívida

Camisa dez comunicou que não se reapresentaria após voltar da Seleção Brasileira por causa de valores atrasados. Por conta disso, diretoria do Tricolor comunicou sua saída...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 13:12

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 13:12
Crédito: Staff Imagens/Conmebol
Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo. A notícia foi dada pela diretoria de futebol do Tricolor em pronunciamento no começo da tarde desta sexta-feira, com a presença do diretor de futebol Carlos Belmonte, o coordenador Muricy Ramalho e o executivo de futebol Rui Costa. A decisão foi tomada após Dani recusar se reapresentar do clube do Morumbi depois de servir a Seleção Brasileira nas últimas duas semanas. O jogador tomou a decisão por conta da divida que o São Paulo tem com ele, que hoje gira em torno de R$ 11 milhões.
- Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam se apresentar hoje para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos. Miranda compareceu, treinou normalmente. Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados pelos representares que o Daniel Alves não retornará ao São Paulo até o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece e na última semana fez uma proposta buscando o acerto, que não foi aceita pelos representantes. A negociação seguirá com o departamento jurídico e financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos, tomamos a decisão e comunicamos ao Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais a disposição para atuar no time do São Paulo. O São Paulo é mais importante do que todos nós - afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte, em vídeo divulgado pelo clube.
Amado clube brasileiro! Veja fotos da nova terceira camisa do São Paulo para a temporada
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Dani chegou ao São Paulo com status de estrela do time em 2019, na época com um salário de R$ 1,5 milhão. A gestão passada do Tricolor, capitaneada por Leco, tinha o plano de colocar parceiros para ajudar a bancar os vencimentos do jogador, mas a ideia nunca saiu do papel.
Com problemas financeiros e a pandemia de Covid-19, o São Paulo passou a não acordar os valores com o jogador, aumentando a dívida. Dani se despede do São Paulo com 95 jogos e o título do Campeonato Paulista de 2021.

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