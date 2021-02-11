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Daniel Alves na lateral? Vizolli comenta chance contra o Grêmio

São Paulo não terá o espanhol Juanfran suspenso, o que abre vaga no setor. Técnico interino comentou sobre possível uso do camisa dez na posição diante dos gaúchos...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 09:00

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli, comentou sobre a possível utilização de Daniel Alves na lateral-direita no jogo contra o Grêmio, marcado para o próximo domingo (14), às 20h30, pelo Brasileirão.
São Paulo perto de anunciar Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor
Com a suspensão de Juanfran, abriu uma vaga no setor, o que poderia levar a comissão técnica a escalar Dani Alves na sua posição de origem. O camisa dez vem atuando no meio-campo durante sua passagem pelo São Paulo.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Em relação ao Daniel na lateral, ainda vamos trabalhar. Temos jogadores especialistas nesta posição, o Igor Vinícius é um especialista, o cara da posição. O Dani vem fazendo um bom trabalho no meio-campo. Há essa possibilidade, temos dois dias para vermos o melhor time para entrar contra o Grêmio - afirmou em entrevista coletiva.
Vale ressaltar que o capitão vem sendo bastante criticado pela torcida nas ultimas atuações do São Paulo. Dani vem sendo utilizado como uma espécie de segundo volante, onde começa as jogadas e arma a equipe.
Seja com ele na lateral ou no meio, o São Paulo está na quarta colocação, com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 20h30.

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