Daniel Alves na lateral? Vizolli comenta chance contra o Grêmio

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico interino do São Paulo, Marcos Vizolli, comentou sobre a possível utilização de Daniel Alves na lateral-direita no jogo contra o Grêmio, marcado para o próximo domingo (14), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Com a suspensão de Juanfran, abriu uma vaga no setor, o que poderia levar a comissão técnica a escalar Dani Alves na sua posição de origem. O camisa dez vem atuando no meio-campo durante sua passagem pelo São Paulo.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO- Em relação ao Daniel na lateral, ainda vamos trabalhar. Temos jogadores especialistas nesta posição, o Igor Vinícius é um especialista, o cara da posição. O Dani vem fazendo um bom trabalho no meio-campo. Há essa possibilidade, temos dois dias para vermos o melhor time para entrar contra o Grêmio - afirmou em entrevista coletiva.

Vale ressaltar que o capitão vem sendo bastante criticado pela torcida nas ultimas atuações do São Paulo. Dani vem sendo utilizado como uma espécie de segundo volante, onde começa as jogadas e arma a equipe.