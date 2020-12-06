Daniel Alves leva terceiro amarelo e está fora do jogo contra o Botafogo

Crédito: Camisa 10 foi advertido com o cartão amarelo já no fim da partida e não enfrenta o Botafogo (Rubens Chiri/SPFC

O São Paulo conquistou um importante triunfo neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe recebeu o Sport e venceu por 1 a 0, com gol de Luciano, mas uma baixa será importante para a quarta-feira. O meio-campista Daniel Alves recebeu o terceiro amarelo e precisará cumprir suspensão na próxima partida.

O compromisso em questão será diante do Botafogo, nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 21h30, em rodada atrasada do Brasileirão, que também acontecerá no Morumbi. Outros jogadores estavam pendurados, casos de Gabriel Sara, Tchê Tchê, Igor Gomes, Reinaldo, Léo, Vitor Bueno e Igor Vinícius, além do próprio treinador Fernando Diniz. No entanto, nenhum deles foi advertido.

> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Daniel Alves não atuará, portanto, diante do Botafogo, mas estará livre para o compromisso diante do Corinthians, que será na Neo Química Arena no dia 13 de dezembro, próximo domingo, às 18h15, pela 25ª rodada do Brasileiro.