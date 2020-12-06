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futebol

Daniel Alves leva terceiro amarelo e está fora do jogo contra o Botafogo

Meio-campista foi advertido já no fim da vitória contra o Sport, neste domingo, e cumprirá suspensão automática diante do Glorioso, na quarta, em rodada atrasada do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 18:10

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:10

Crédito: Camisa 10 foi advertido com o cartão amarelo já no fim da partida e não enfrenta o Botafogo (Rubens Chiri/SPFC
O São Paulo conquistou um importante triunfo neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe recebeu o Sport e venceu por 1 a 0, com gol de Luciano, mas uma baixa será importante para a quarta-feira. O meio-campista Daniel Alves recebeu o terceiro amarelo e precisará cumprir suspensão na próxima partida.
O compromisso em questão será diante do Botafogo, nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 21h30, em rodada atrasada do Brasileirão, que também acontecerá no Morumbi. Outros jogadores estavam pendurados, casos de Gabriel Sara, Tchê Tchê, Igor Gomes, Reinaldo, Léo, Vitor Bueno e Igor Vinícius, além do próprio treinador Fernando Diniz. No entanto, nenhum deles foi advertido.
> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Daniel Alves não atuará, portanto, diante do Botafogo, mas estará livre para o compromisso diante do Corinthians, que será na Neo Química Arena no dia 13 de dezembro, próximo domingo, às 18h15, pela 25ª rodada do Brasileiro.
Neste domingo, com o resultado alcançado diante do Leão, o Tricolor permanece na liderança, agora com 47 pontos conquistados e ainda um jogo a menos – este que será disputado diante do Glorioso. O Atlético-MG, segundo colocado, não consegue mais alcançar o clube paulista nesta rodada.

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