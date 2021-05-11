Daniel Alves lesionado e inscrição no Paulistão: Orejuela pode ser peça chave para maratona do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Na última quarta-feira (5), o ala direito do São Paulo, Daniel Alves, deixou o campo na partida contra o Racing, da Argentina, contundido. Com isso, durante os próximo jogos, o treinador Hernán Crespo não contará com o camisa 10, o que pode abrir espaço para a estreia de Orejuela, reforço do Tricolor que ainda não fez sua estreia.VEJA A TABELA ATUALIZADA DA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES DE 2021!

Desde sua chegada ao São Paulo, o colombiano trata de uma lesão e, agora que está recuperado, está a disposição do treinador para estrear pela equipe.

Enquanto Orejuela esteve afastado dos gramados por conta de sua recuperação, o reserva imediato de Daniel foi Igor Vinícius e, antes do camisa 10 ser fixado como ala, Galeano chegou a atuar pelo lado direito.

No Campeonato Paulista, mesmo que estivesse em boas condições físicas, o lateral colombiano não poderia atuar, uma vez que não foi inscrito na lista para a primeira fase do torneio. Com a classificação para o mata-mata, porém, Crespo garantiu que Orejuela será incluído na relação de inscritos.

Com a escalação de Igor Vinícius no último jogo do Tricolor, diante do Mirassol, fora de casa, é possível que Orejuela enfim ganha a chance de estrear pelo São Paulo, contra o Rentistas, do Uruguai, fora de casa, na quarta-feira (12), pela Libertadores, competição na qual o colombiano já está inscrito.

Na coletiva após a partida contra o Mirassol, Crespo comentou sobre a possibilidade de que Daniel Alves e Luciano (que também se lesionou contra o Racing) não se recuperem tão cedo e percam a reta final do Paulistão, cenário que torna Orejuela ainda mais importante para a maratona de jogos que o Tricolor terá pela frente caso avance até a final.

Daniel Alves e Luciano tiveram a mesma lesão, um estiramento na coxa. O camisa 10 teve a lesão na coxa direita, enquanto o camisa 11 estirou o músculo da coxa esquerda.Sendo um jogador muito ofensivo e de muita velocidade, Orejuela se encaixa bem nas características que Crespo procura para seus alas. Com o colombiano no lugar de Daniel Alves, é possível que o time perca um pouco de qualidade na criação, mas pode ganhar em ofensividade e em físico pelo lado direito.

Se o Tricolor chegar até a final do Paulistão, disputará oito jogos em 17 dias, jogando uma vez a cada 48 horas. Com uma calendário tão desgastante, revesar os jogadores é crucial, o que faz com que a volta de Orejuela entre as opções disponíveis para Crespo seja um ótimo reforço.

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O São Paulo joga nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Rentistas, do Uruguai, fora de casa, em partida da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.