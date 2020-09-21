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futebol

Daniel Alves ironiza críticas após repercussão negativa de seu vídeo

Jogador do São Paulo não viajou para o Equador por conta da recuperação de uma fratura no antebraço direito. No último domingo, postou vídeo tocando instrumento de percussão...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 15:10
O são-paulino Daniel Alves não gostou das críticas recebidas após a postagem, no último domingo, do vídeo tocando um instrumento de percussão com seus amigos em meio a pandemia. Nesta segunda, o jogador - que desfalca o Tricolor na Copa Libertadores por conta da recuperação da cirurgia no antebraço direito - usou sua conta no Instagram para ironizar a repercussão negativa de sua publicação.
Principal nome do elenco do São Paulo, Daniel Alves ficou fora do jogo da próxima terça, contra a LDU, por veto do departamento médico do clube. O jogador ainda não está em plenas condições físicas para participar de uma partida de futebol. O clube do Morumbi espera que o braço do jogador esteja bom até a semana que vem, quando o Tricolor mede forças com o River Plate, em Buenos Aires, pela Libertadores. - Proibido ser feliz. Lei 171 - debochou o camisa 10 nas redes sociais.
No domingo, logo após o embarque do São Paulo para Quito, no Equador, Daniel Alves participou de um evento com seus amigos. O jogador foi criticado pela aglomeração em plena pandemia, pelo não uso da máscara e, claro, por estar usando o braço machucado para tocar o instrumento de percussão.Daniel Alves não gostou das críticas que recebeu recentemente (Rubens Chiri/saopaulofc.net)

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