Daniel Alves ironiza críticas após repercussão negativa de seu vídeo

O são-paulino Daniel Alves não gostou das críticas recebidas após a postagem, no último domingo, do vídeo tocando um instrumento de percussão com seus amigos em meio a pandemia. Nesta segunda, o jogador - que desfalca o Tricolor na Copa Libertadores por conta da recuperação da cirurgia no antebraço direito - usou sua conta no Instagram para ironizar a repercussão negativa de sua publicação.

Principal nome do elenco do São Paulo, Daniel Alves ficou fora do jogo da próxima terça, contra a LDU, por veto do departamento médico do clube. O jogador ainda não está em plenas condições físicas para participar de uma partida de futebol. O clube do Morumbi espera que o braço do jogador esteja bom até a semana que vem, quando o Tricolor mede forças com o River Plate, em Buenos Aires, pela Libertadores. - Proibido ser feliz. Lei 171 - debochou o camisa 10 nas redes sociais.