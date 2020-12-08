Daniel Alves ganha estátua em Juazeiro-BA: 'Homenagem linda'

Crédito: Reprodução/Instagram/Prefeitura de Juazeiro

O camisa dez do São Paulo Daniel Alves recebeu uma homenagem em Juazeiro, na Bahia, sua terra natal. Uma estátua do jogador foi inaugurada nesta terça-feira (08), na cidade. O atleta se disse feliz pela homenagem, mas disse que está orgulhoso pela chance de representar sua terra natal por todo o planeta.

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- Hoje é um dia muito especial para mim, já que eu acabei de receber uma homenagem linda. Não pela estátua, não por qualquer coisa supérflua, mas sim por me sentir orgulhoso de sair de Juazeiro e representá-la pelo mundo. Agradeço o prefeito Paulo Bonfim pela homenagem. Hoje, um filho da terrinha aí está muito feliz com essa homenagem. E que essa imagem seja apenas para exemplificar aos nordestinos, juazeirenses, que eles também podem - disse Dani em suas redes sociais.

Além de agradecer pela homenagem, o ex-Sevilla, Barcelona, Juventus e PSG, deixou uma mensagem inspiradora para seus fãs.