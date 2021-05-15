Daniel Alves e Luciano treinam e podem ser novidades do São Paulo

O São Paulo teve novidades na reapresentação do time após a vitória por 4 a 2 sobre a Ferroviária, na última sexta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, classificando o Tricolor para a semifinal.
A final está logo ali: veja o retrospecto do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista
Visando o confronto deste domingo, contra o Mirassol, às 20h30, no Morumbi, o técnico Hernán Crespo pôde ver os retornos do ala Daniel Alves e do atacante Luciano, que estão se recuperando de lesões musculares. Ambos participaram do treino com bola e podem ser novidades contra o Leão.
VEJA AS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO Ele estão machucados desde o dia cinco de maio, quando o São Paulo empatou sem gols com o Racing, na Argentina, pela Taça Libertadores. Dani, inclusive, foi convocado para a Seleção Brasileira e teve um prognóstico otimista do preparador físico da CBF, Fábio Mahseredjian. Sendo assim, um possível São Paulo tem: Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Gabriel Sara (Luciano) e Reinaldo; Benítez e Pablo. O elenco ainda treina na manhã deste domingo, antes da partida decisiva pelo Campeonato Paulista.