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futebol

Daniel Alves e Luciano têm lesões detectadas e desfalcam o São Paulo

Dupla se lesionou na partida contra o Racing, na Argentina. Após serem reavaliados, ambos estão com estiramento na coxa e serão reavaliados periodicamente...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 13:43

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:43

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo teve más notícias na reapresentação do elenco nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, após o empate sem gols diante do Racing. Daniel Alves e Luciano tiveram lesões na coxa detectadas e não têm previsão de retorno.
ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
Ambos saíram no decorrer da partida em Avellaneda, reclamando de dores musculares. Luciano sentiu a lesão no final do primeiro tempo, retornou do intervalo, mas saiu logo depois. Já Dani teve dores após uma dividida na metade da etapa complementar.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO FEMININO Após realizarem exames médicos, foram diagnosticadas as lesões. Daniel Alves sofreu um trauma na perna direita durante a partida contra o Racing e, no lance, sentiu dores na região posterior da mesma coxa. No exame de imagem, foi detectado um pequeno estiramento. O camisa 10 segue em tratamento no Reffis e será reavaliado periodicamente.
Já Luciano passou por exame de imagem e também teve diagnosticado um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda. Assim como Daniel Alves, está em tratamento e será avaliado periodicamente.
O São Paulo se prepara para encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, no domingo, ainda sem horário definido.

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