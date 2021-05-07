Daniel Alves e Luciano têm lesões detectadas e desfalcam o São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo teve más notícias na reapresentação do elenco nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, após o empate sem gols diante do Racing. Daniel Alves e Luciano tiveram lesões na coxa detectadas e não têm previsão de retorno.

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Ambos saíram no decorrer da partida em Avellaneda, reclamando de dores musculares. Luciano sentiu a lesão no final do primeiro tempo, retornou do intervalo, mas saiu logo depois. Já Dani teve dores após uma dividida na metade da etapa complementar.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO FEMININO Após realizarem exames médicos, foram diagnosticadas as lesões. Daniel Alves sofreu um trauma na perna direita durante a partida contra o Racing e, no lance, sentiu dores na região posterior da mesma coxa. No exame de imagem, foi detectado um pequeno estiramento. O camisa 10 segue em tratamento no Reffis e será reavaliado periodicamente.

Já Luciano passou por exame de imagem e também teve diagnosticado um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda. Assim como Daniel Alves, está em tratamento e será avaliado periodicamente.