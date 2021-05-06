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Daniel Alves e Luciano saem com dores no jogo do São Paulo

Meio-campista e atacante, considerados pilares da equipe, sentiram dores na coxa e foram substituídos na etapa final. Eles devem passar por avaliações na chegada ao Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 21:17

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 21:17

Crédito: STAFF CONMEBOL
O São Paulo viveu uma situação complicada na partida diante do Racing, no empate sem gols, válido pelo Grupo E da Libertadores. A dupla Daniel Alves e Luciano saíram de campo sentindo dores na coxa no segundo tempo.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES
O camisa 11 começou a sentir o incômodo ainda no final da primeira etapa. Mancando, ele acabou o tempo regulamentar em campo, voltou ao jogo após o intervalo, mas saiu nos primeiros minutos. Já Dani sentiu após uma dividida e já foi substituído. A dupla deve ser avaliada em solo brasileiro. O elenco retorna ao Brasil ainda na noite desta quarta-feira, em voo fretado. A quinta-feira será de folga ao elenco, que volta as atividades na sexta-feira.
Vale lembrar que ambos não foram titulares no Majestoso. Dani nem relacionado foi, enquanto Luciano entrou na segunda etapa e marcou o gol de empate no último lance, batendo pênalti.

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