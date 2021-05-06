Daniel Alves e Luciano saem com dores no jogo do São Paulo

O São Paulo viveu uma situação complicada na partida diante do Racing, no empate sem gols, válido pelo Grupo E da Libertadores. A dupla Daniel Alves e Luciano saíram de campo sentindo dores na coxa no segundo tempo.

O camisa 11 começou a sentir o incômodo ainda no final da primeira etapa. Mancando, ele acabou o tempo regulamentar em campo, voltou ao jogo após o intervalo, mas saiu nos primeiros minutos. Já Dani sentiu após uma dividida e já foi substituído. A dupla deve ser avaliada em solo brasileiro. O elenco retorna ao Brasil ainda na noite desta quarta-feira, em voo fretado. A quinta-feira será de folga ao elenco, que volta as atividades na sexta-feira.