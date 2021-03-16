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futebol

Daniel Alves e Luciano ganham folga na reapresentação do São Paulo

Comissão técnica do Tricolor dá prosseguimento a programação de descanso do elenco, assim como foi feito com Arboleda e Igor Vinícius, na semana passada...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 13:40
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira (16), no CT da Barra Funda, após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, no último sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Daniel Alves e Luciano não participaram da atividade, pois foram liberados para mais um dia de folga, prática que vem sendo adotada pela comissão técnica de Hernán Crespo devido a grande maratona de jogos e a falta da pré-temporada.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Algo similar aconteceu com o zagueiro Arboleda e o lateral Igor Vinicius. O equatoriano foi liberado por uma semana após viajar ao Equador, enquanto Igor teve mais um dia de descanso e se reapresentou no treino seguinte.
Outro jogador que foi desfalque na atividade é Paulinho Boia, que está liberado para acertar com o Vasco, devido a negociação com o meia Benítez, que deve ser sacramentada nos próximos dias.
A princípio, o São Paulo seguirá com a rotina normal de treinamentos nesta semana. O Tricolor espera as definições da reunião da Federação Paulista com o Ministério Público, para saber se irá modificar a programação dependendo dos rumos que o Campeonato Paulista tomar.

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