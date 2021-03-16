Daniel Alves e Luciano ganham folga na reapresentação do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira (16), no CT da Barra Funda, após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, no último sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo

Daniel Alves e Luciano não participaram da atividade, pois foram liberados para mais um dia de folga, prática que vem sendo adotada pela comissão técnica de Hernán Crespo devido a grande maratona de jogos e a falta da pré-temporada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Algo similar aconteceu com o zagueiro Arboleda e o lateral Igor Vinicius. O equatoriano foi liberado por uma semana após viajar ao Equador, enquanto Igor teve mais um dia de descanso e se reapresentou no treino seguinte.

Outro jogador que foi desfalque na atividade é Paulinho Boia, que está liberado para acertar com o Vasco, devido a negociação com o meia Benítez, que deve ser sacramentada nos próximos dias.