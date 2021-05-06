Daniel Alves é homenageado pelo São Paulo em seu aniversário de 38 anos

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.met

Essa quinta-feira é especial para o camisa dez do São Paulo, Daniel Alves. O jogador completa 38 anos em talvez o seu melhor momento no Tricolor desde a sua chegada em 2019. Curiosamente, atuando na lateral-direita, posição onde sempre se destacou.

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Logo após o empate sem gols contra o Racing na Argentina, o elenco do São Paulo 'presenteou' Dani com um pequeno bolo de aniversário. Logo depois, a equipe retornou ao Brasil, onde folga nesta quinta-feira e retorna aos treinos nesta sexta.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES No entanto, nem tudo foi alegria para Dani Alves. Ele se machucou na segunda etapa, reclamando de dores na coxa e foi substituído. Ele será reavaliado pelo departamento médico para saber a gravidade de uma possível lesão.