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futebol

Daniel Alves é homenageado pelo São Paulo em seu aniversário de 38 anos

Camisa dez do Tricolor recebeu um bolo logo depois do empate sem gols contra o Racing, pela Libertadores. Ele saiu de campo no segundo tempo reclamando de dores na coxa...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 12:16
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.met
Essa quinta-feira é especial para o camisa dez do São Paulo, Daniel Alves. O jogador completa 38 anos em talvez o seu melhor momento no Tricolor desde a sua chegada em 2019. Curiosamente, atuando na lateral-direita, posição onde sempre se destacou.
ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
Logo após o empate sem gols contra o Racing na Argentina, o elenco do São Paulo 'presenteou' Dani com um pequeno bolo de aniversário. Logo depois, a equipe retornou ao Brasil, onde folga nesta quinta-feira e retorna aos treinos nesta sexta.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES No entanto, nem tudo foi alegria para Dani Alves. Ele se machucou na segunda etapa, reclamando de dores na coxa e foi substituído. Ele será reavaliado pelo departamento médico para saber a gravidade de uma possível lesão.
- Nosso camisa 10 completa 38 anos nesta quinta-feira e foi homenageado pelos companheiros antes do retorno da delegação ao Brasil - escreveu o São Paulo nas redes sociais.

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