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futebol

Daniel Alves e Benítez saem lesionados e são dúvidas no São Paulo

Dupla se lesionou ainda na primeira etapa e deve ser reavaliada na reapresentação do Tricolor nesta sexta-feira. Camisa dez teve torção no joelho, enquanto meia sentiu a coxa...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 00:10

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 00:10

Crédito: Rubens Chiri
O São Paulo viu Daniel Alves e Benítez, dois dos seus principais jogadores, saírem lesionados no empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela ida da final do Campeonato Paulista.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA!
A princípio, a dupla deve ser reavaliada na reapresentação da equipe nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, para saber a gravidade das lesões. Ambos se machucaram ainda no primeiro tempo e precisaram ser substituídos. Dani sofreu a lesão aos 31 minutos. O lateral-direito recebeu uma pancada de Victor Luis, do Palmeiras, e teve uma torção no joelho direito no momento da queda. Ele ainda tentou continuar em campo, mas saiu logo depois por não ter condições de jogo. Ele se mostrou abalado no banco de reservas após a saída.
Já Benitez passou parte da primeira etapa com um incômodo na região da coxa esquerda, perto da virilha. Ele conseguiu atuar até o intervalo, mas saiu e foi substituído por Igor Gomes.
A dupla espera estar à disposição de Hernán Crespo para a grande final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16h, no Morumbi. Quem ganhar, será o campeão. Novo empate leva a disputa para as penalidades máximas.

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