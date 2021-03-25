Daniel Alves, do São Paulo, sugere quatro mudanças no futebol à Fifa

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O camisa dez e capitão do São Paulo, Daniel Alves usou as redes sociais para fazer sugestões de mudanças na regra do futebol para a a Fifa, entidade máxima do esporte.

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As possíveis mudanças de Dani Alves foram colocadas como resposta a um tweet da entidade, perguntando sobre algumas mudanças ou novas regras para tornar o futebol mais balanceado.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA!- Tem que permitir bater os laterais com os pés! Não suspender os jogadores por castões, salvo agressão! Ahhh e colocar um mínimo de tempo pra ver o VAR. Profissionalizar os árbitros todos e capacita-los mais - escreveu o jogador do São Paulo. No post, Infantino afirmou que a Fifa está aberta a novas sugestões de regras para encontrar um equilíbrio no futuro do futebol.