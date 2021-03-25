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futebol

Daniel Alves, do São Paulo, sugere quatro mudanças no futebol à Fifa

Entre os pedidos do camisa dez e capitão do Tricolor estão a possibilidade de bater lateral com os pés e a não suspensão de jogadores por acúmulo de cartões...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:53
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O camisa dez e capitão do São Paulo, Daniel Alves usou as redes sociais para fazer sugestões de mudanças na regra do futebol para a a Fifa, entidade máxima do esporte.
Premiação lista os 50 maiores jovens talentos do futebol mundial com cinco brasileiros… Veja o Top 30 e a posição dos brazucas
As possíveis mudanças de Dani Alves foram colocadas como resposta a um tweet da entidade, perguntando sobre algumas mudanças ou novas regras para tornar o futebol mais balanceado.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA!- Tem que permitir bater os laterais com os pés! Não suspender os jogadores por castões, salvo agressão! Ahhh e colocar um mínimo de tempo pra ver o VAR. Profissionalizar os árbitros todos e capacita-los mais - escreveu o jogador do São Paulo. No post, Infantino afirmou que a Fifa está aberta a novas sugestões de regras para encontrar um equilíbrio no futuro do futebol.
- Precisamos encontrar o equilíbrio certo para o futuro do futebol em todo o mundo. Precisamos assumir todas as ideias, e a nova FIFA é um lugar aberto para esse debate, para encontrar a melhor solução possível - escreveu.

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