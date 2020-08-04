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Daniel Alves diz que veio ao São Paulo sabendo dos problemas e avisa que não joga em outro clube do Brasil

Em longa entrevista coletiva realizada pela internet, capitão do São Paulo diz que veio ao Brasil sabendo dos problemas do clube, mas para realizar um sonho de criança...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 14:09

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 14:09

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Daniel Alves concedeu longa entrevista coletiva virtual na tarde desta terça-feira e, embora tenha dito até que "baixou muito" a expectativa para acertar com o São Paulo, prometeu que não vestirá a camisa de outro clube do Brasil.
- Uma coisa que gostaria de deixar muito clara, para esse debate não existir mais nunca: o único clube do Brasil que eu jogaria é o São Paulo. Tudo o que sair sobre Dani em outro clube do brasil, pode falar que é mentira. Estou aqui por um sonho, não por dinheiro. Falei em uma entrevista brincando que encerraria a carreira no Bahia jogando por dois meses, mas a torcida já me rechaçou, então acabou. Se eu vestir outra camisa aqui no Brasil que não seja a do São Paulo, pode me chamar de mentiroso - disse o camisa 10, que completou um ano de clube na semana passada.
Ao fazer um balanço sobre este período, em que soma 33 jogos, sete gols e seis assistências, o jogador de 36 anos disse que aceitou a proposta do clube sabendo que encontraria problemas.
- O São Paulo cumpre minhas expectativas porque eu baixei muito elas. O clube hoje tem instalações que poucos têm dentro e fora do Brasil e uma ideia de trabalho que atende meus conceitos de futebol, mas eu não posso vir de fora, passando pelos grandes lugares que passei, achando que o São Paulo seria igual. Eu estaria sendo estúpido, sei que o São Paulo não está atravessando seu melhor momento a nível de resultado e financeiro - disse.
- Eu vim sabendo todos os prós e contras que existem no São Paulo, sabia de todos os problemas que existem no clube, sabia todas as dificuldades que existem, mas tomei a decisão de vir para cá porque acredito muito que o vivido na minha trajetória pode me conduzir a tentar mudar isso. Decidimos viver isso, apostar nesse desafio, e vamos tentar criar uma estabilidade aqui dentro para poder seguir - emendou o jogador.
Apesar da promessa de não vestir outra camisa no Brasil, Daniel Alves admite que não sabe por quanto tempo permanecerá no Morumbi. Ele tem contrato até o fim de 2022.
- Que seja eterno enquanto dure, e que dure para sempre (risos). Infelizmente não está nas minhas mãos, está no decorrer da caminhada. Vivo por sensações. Se a sensação deixar de existir não tem sentido insistir em uma coisa que já não desperta nada. Tem que despertar, me desafiar, acender a chama - disse, em resposta a um jornalista que perguntou se ele poderia assegurar que só sairá com título:
- Eu não prometo nada que não possa cumprir. Não sou político ou demagogo. O que prometo é o que eles veem todo dia: entrega, compromisso e dedicação.
Eliminado do Paulistão pelo Mirassol nas quartas de final, o São Paulo estreia no Brasileirão no domingo, às 16h, contra o Goiás, em Goiânia. O clube ainda disputa Libertadores e Copa do Brasil nesta temporada, mas todas essas competições terminarão apenas em 2021.

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