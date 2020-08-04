Daniel Alves diz que veio ao São Paulo sabendo dos problemas e avisa que não joga em outro clube do Brasil

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Daniel Alves concedeu longa entrevista coletiva virtual na tarde desta terça-feira e, embora tenha dito até que "baixou muito" a expectativa para acertar com o São Paulo, prometeu que não vestirá a camisa de outro clube do Brasil.

- Uma coisa que gostaria de deixar muito clara, para esse debate não existir mais nunca: o único clube do Brasil que eu jogaria é o São Paulo. Tudo o que sair sobre Dani em outro clube do brasil, pode falar que é mentira. Estou aqui por um sonho, não por dinheiro. Falei em uma entrevista brincando que encerraria a carreira no Bahia jogando por dois meses, mas a torcida já me rechaçou, então acabou. Se eu vestir outra camisa aqui no Brasil que não seja a do São Paulo, pode me chamar de mentiroso - disse o camisa 10, que completou um ano de clube na semana passada.

Ao fazer um balanço sobre este período, em que soma 33 jogos, sete gols e seis assistências, o jogador de 36 anos disse que aceitou a proposta do clube sabendo que encontraria problemas.

- O São Paulo cumpre minhas expectativas porque eu baixei muito elas. O clube hoje tem instalações que poucos têm dentro e fora do Brasil e uma ideia de trabalho que atende meus conceitos de futebol, mas eu não posso vir de fora, passando pelos grandes lugares que passei, achando que o São Paulo seria igual. Eu estaria sendo estúpido, sei que o São Paulo não está atravessando seu melhor momento a nível de resultado e financeiro - disse.

- Eu vim sabendo todos os prós e contras que existem no São Paulo, sabia de todos os problemas que existem no clube, sabia todas as dificuldades que existem, mas tomei a decisão de vir para cá porque acredito muito que o vivido na minha trajetória pode me conduzir a tentar mudar isso. Decidimos viver isso, apostar nesse desafio, e vamos tentar criar uma estabilidade aqui dentro para poder seguir - emendou o jogador.

Apesar da promessa de não vestir outra camisa no Brasil, Daniel Alves admite que não sabe por quanto tempo permanecerá no Morumbi. Ele tem contrato até o fim de 2022.

- Que seja eterno enquanto dure, e que dure para sempre (risos). Infelizmente não está nas minhas mãos, está no decorrer da caminhada. Vivo por sensações. Se a sensação deixar de existir não tem sentido insistir em uma coisa que já não desperta nada. Tem que despertar, me desafiar, acender a chama - disse, em resposta a um jornalista que perguntou se ele poderia assegurar que só sairá com título:

- Eu não prometo nada que não possa cumprir. Não sou político ou demagogo. O que prometo é o que eles veem todo dia: entrega, compromisso e dedicação.