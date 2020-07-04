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futebol

Daniel Alves diz que usá-lo na lateral seria uma loucura do São Paulo

'A nível de entendimento de futebol e psicológico eu estou um pouco à frente dos meus companheiros pela experiência, por conhecer diferentes campeonatos', diz o camisa 10...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC
Daniel Alves disse em entrevista ao canal do ex-jogador Zico no Youtube que avisou à diretoria do São Paulo que usá-lo na lateral direita seria uma loucura. O bom rendimento do camisa 10 como segundo volante em 2020 encerrou a discussão, mas ela era grande nos primeiros meses dele no clube, quando o técnico era Cuca.
- Eu falei para o clube: "Cara, se vocês me colocarem de lateral-direito em um time que não está acostumado a jogar coletivamente vocês estão cometendo uma loucura com vocês mesmos". Como que você faz um investimento em um jogador que pode ajudar a sua equipe a ser muito melhor, muito mais equilibrada, gerar muito mais jogo, muito mais ocasiões de gol, e o coloca pegado a uma partezinha do campo? Você começa a duvidar do que você tinha na mente? Você duvidou, meu irmão, você já vai fazer besteira. Se você duvidou de como vai fazer para conquistar seus objetivos, apaga e vamos todo mundo para casa - disse.

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