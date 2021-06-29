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Daniel Alves deve ser titular no Majestoso; veja o histórico do camisa 10 em clássicos pelo São Paulo

Lateral do Tricolor oscila bastante em seu desempenho contra os rivais, tendo algumas boas atuações e outras atuações ruins. Confira o histórico...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:04
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Desde que chegou ao São Paulo, Daniel Alves vive uma montanha-russa quanto ao seu rendimento, mas, em 2021, o camisa 10 conseguiu uma sequência de bons desempenhos com a camisa Tricolor. Com o duelo com o Corinthians pela frente, o lateral tem mais uma oportunidade de se mostrar importante em clássicos, o que não aconteceu muito desde sua chega ao clube.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ao todo, desde sua chega ao Tricolor, Daniel Alves disputou 13 clássicos, dos quais venceu cinco, empatou cinco e perdeu três. O camisa 10 marcou apenas um gol nessas ocasiões, contra o Santos, em um empate por 1 a 1 no dia 16 de novembro de 2019, pelo Brasileirão.
O lateral foi importante, também, na vitória contra o Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0, no Campeonato Paulista de 2021, ainda na primeira fase do torneio. Daniel deu a assistência para o gol de Pablo, que selou a primeira vitória do São Paulo contra o alviverde no Paulistão nos últimos 12 anos.
Entretanto, o jogador soma algumas atuações ruins contra rivais, como na derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras, também no Allianz Parque, em 2019, quando o lateral fez uma partida ruim e não conseguiu parar o lado esquerdo do ataque adversário.
Até o momento, na temporada, o desempenho do São Paulo em clássicos é positivo. Com seis disputados, o time saiu vitorioso de três, empatou dois e perdeu apenas um. O mais recente foi contra o Santos, no Brasileirão, e foi justamente a única derrota do Tricolor em um clássico na temporada, perdendo por 2 a 0 na Vila Belmiro.A próxima partida do São Paulo é diante do Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena. O último confronto entre os dois times foi na primeira fase do Paulistão, neste mesmo estádio, com o placar final de 2 a 2.
Ainda sem vencer o alvinegro em sua nova casa, o São Paulo entra em campo procurando uma vitória para se recuperar no Brasileirão. Após sete rodadas, o time ainda não venceu na competição, somando apenas quatro pontos de 21 já disputados.

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