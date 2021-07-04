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Daniel Alves deve jogar como lateral ou ala direito, segundo votação entre os leitores do LANCE!

Votação foi feita na sessão de duelos do site. Jogador atuou como meio-campista em algumas ocasiões vestindo a camisa do São Paulo...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 10:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
Na última quinta-feira (1), o LANCE! realizou uma enquete na sessão de duelos do site para saber a opinião dos internautas sobre qual deve ser a posição de Daniel Alves no São Paulo. O resultados as votações foi expressivo, com 92% dos votos indicando que o camisa deve jogar como lateral ou ala e apenas 8% para a posição de meio-campista.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Quando chegou ao São Paulo, em 2019, Dani Alves passou a jogar no meio de campo do Tricolor. Com algumas partidas abaixo de sua média de desempenho, muitas dúvidas sobre sua posição começaram a aparecer e o camisa 10 chegou a fazer algumas atuações voltando à sua tradicional lateral direita.
Com a chegada de Hernán Crespo, em 2021, o jogador voltou definitivamente a jogar pelo lado direito do campo, mas como um ala, em um sistema de três zagueiros. Com mais ofensividade e participação na criação, seus pontos fortes foram potencializados, enquanto menores responsabilidades na marcação deixaram o jogador com maior liberdade. Assim, seu desempenho melhorou.
Em algumas situações, porém, o atleta voltou ao meio de campo, com Igor Vinícius fazendo a ala. O São Paulo entrou em campo na última quarta-feira (30), contra o Corinthians, dessa forma, o que gerou algumas reclamações entre a torcida.
O auxiliar, que comandou o time no Majestoso, Juan Branda, garantiu que se tratou de uma escalação ocasional e individual para o clássico. A comissão de Hernán Crespo, assim como os leitores do LANCE!, prefere Dani jogando como um ala ou lateral posição na qual jogou em toda sua carreira.Neste domingo (4), o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino, no Morumbi, às 18h15, pela nona rodada do Brasileirão. Com força total, o Tricolor deve entrar em campo com Daniel Alves de volta à ala direita da equipe.
Precisando de uma vitória após passar os primeiros oito jogos do campeonato sem vencer, o São Paulo tem uma missão difícil pela frente, enfrentando o invicto líder da competição. Ao todo, o São Paulo empatou cinco vezes e perdeu três partidas. Com cinco pontos conquistados de 24 disputados, o time ocupa a 17ª posição da tabela.

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