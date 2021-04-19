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futebol

Daniel Alves deve ganhar sequência na ala direita do São Paulo

Camisa dez foi bem diante do Palmeiras, atuando na posição que sempre se destacou durante a sua carreira. Novo posicionamento abre opções para o jogo de Hernán Crespo...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri
O São Paulo deve ter a escalação de Daniel Alves na ala direita diante do Sporting Cristal, na próxima terça-feira (20), às 21h30, pela primeira rodada do Grupo E da Taça Libertadores.
Eder entrou na lista! Veja os jogadores que estrearam com gol pelo São Paulo neste século
Com Igor Vinicius lesionado, o camisa dez do Tricolor deve ocupar a vaga do jovem jogador, assim como foi na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.
A tabela completa da Libertadores Aliás, o capitão do São Paulo foi um dos destaques no Choque-Rei, dando assistência para o gol de Pablo. Segundo o 'SofaScore', o jogador, que atuou os 90 minutos, deu 75 toques na bola e acertou 35 dos 40 passes que tentou na partida, um aproveitamento de 88% no quesito. Além disso, foram quatro passes decisivos e duas chances que criaram situações de gols para os companheiros.
O jogador também chegou bem a linha de fundo do ataque tricolor. De sete cruzamentos, o camisa dez acertou três, sendo um na cabeça de Luciano, que o atacante perdeu o gol, e depois no belo passe para Pablo marcar o gol da vitória na segunda etapa. Além disso, foram quatro acertos em de seis bolas longas, mostrando visão de jogo. Nova posição de Daniel Alves abre opções no meioCom a 'nova' posição de Dani, o meio-campo da equipe de Hernán Crespo ganha mais uma vaga. Diante do Palmeiras, Igor Gomes foi escalado na posição. Outra alternativa seria a entrada de Martin Benitez, que pode melhorar a criação da equipe.
No entanto, Crespo deve manter o time que jogou diante do Palmeiras, com Luan, Rodrigo Nestor e Igor Gomes no meio-campo, com Reinaldo e Dani Alves mantidos nas alas. Resta saber como será o comportamento da equipe.

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