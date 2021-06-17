Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Daniel Alves detona arbitragem após expulsão de Nestor em jogo do São Paulo: 'Sacanagem'
futebol

Daniel Alves detona arbitragem após expulsão de Nestor em jogo do São Paulo: 'Sacanagem'

Camisa dez, que se recupera de lesão, soltou o verbo nas redes sociais. Expulsão do volante prejudicou o Tricolor, que empatou com a Chapecoense no Morumbi por 1 a 1...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 21:13
Crédito: Reprodução/Premiere
O São Paulo empatou com a Chapecoense por 1 a 1, no Morumbi e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe do Morumbi saiu reclamando muito da arbitragem de Dyorgines Jose Padavani de Andrade, que expulsou Nestor ainda na primeira etapa.
O camisa dez e capitão da equipe, Daniel Alves, soltou o verbo com a arbitragem da partida nas redes sociais. O jogador interpretou o lance como um acidente de trabalho.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Tá de sacagem isso…. como diferenciar acidente de trabalho com agressão c....? Toca na bola primeiro, a intenção é de jogar a bola. O VAR teria que ser uma solução, mas na mão de incompetentes não serve!! - reclamou o meia do São Paulo. O lance aconteceu aos 37 minutos da primeira etapa após Nestor acertar o pé no rosto do jogador da Chapecoense. Os jogadores são-paulinos reclamaram muito da arbitragem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados