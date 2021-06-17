Daniel Alves detona arbitragem após expulsão de Nestor em jogo do São Paulo: 'Sacanagem'

O São Paulo empatou com a Chapecoense por 1 a 1, no Morumbi e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe do Morumbi saiu reclamando muito da arbitragem de Dyorgines Jose Padavani de Andrade, que expulsou Nestor ainda na primeira etapa.

O camisa dez e capitão da equipe, Daniel Alves, soltou o verbo com a arbitragem da partida nas redes sociais. O jogador interpretou o lance como um acidente de trabalho.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Tá de sacagem isso…. como diferenciar acidente de trabalho com agressão c....? Toca na bola primeiro, a intenção é de jogar a bola. O VAR teria que ser uma solução, mas na mão de incompetentes não serve!! - reclamou o meia do São Paulo. O lance aconteceu aos 37 minutos da primeira etapa após Nestor acertar o pé no rosto do jogador da Chapecoense. Os jogadores são-paulinos reclamaram muito da arbitragem.