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Daniel Alves deixou a desejar em Choque-Rei; veja os números do jogador na eliminação do São Paulo

Camisa dez do São Paulo não acertou nenhum cruzamento ou lançamento, de acordo com dados do 'Footstas'. Mais cedo, jogador se desculpou com a torcida pela derrota...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 18:00
Crédito: Staff Imagens/Conmebol
A eliminação do São Paulo para o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores após a derrota por 3 a 0, foi uma das piores atuações da equipe comandada por Hernán Crespo nessa temporada. E isso reflete também nos números de Daniel Alves na partida. De acordo com o site especializado em estatísticas 'Footstats', o camisa dez do Tricolor não acertou nenhum lançamento (6) nem cruzamento (7) durante os 90 minutos e mais os acréscimos. Ele também foi o jogador em campo que mais errou passes (7). Além disso, Dani não participou de nenhuma jogada que acabou em finalização do São Paulo.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui Dani também fez três faltas na partida e recebeu cartão amarelo. Nesta quarta-feira, o camisa dez do Tricolor postou uma mensagem nas redes sociais pedindo desculpas pela eliminação da equipe na Libertadores. O elenco do São Paulo folga nesta quarta-feira e retoma os trabalhos nesta quinta, de olho no jogo contra o Sport, às 20h30, no próximo domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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