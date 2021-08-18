Daniel Alves deixou a desejar em Choque-Rei; veja os números do jogador na eliminação do São Paulo

A eliminação do São Paulo para o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores após a derrota por 3 a 0, foi uma das piores atuações da equipe comandada por Hernán Crespo nessa temporada. E isso reflete também nos números de Daniel Alves na partida. De acordo com o site especializado em estatísticas 'Footstats', o camisa dez do Tricolor não acertou nenhum lançamento (6) nem cruzamento (7) durante os 90 minutos e mais os acréscimos. Ele também foi o jogador em campo que mais errou passes (7). Além disso, Dani não participou de nenhuma jogada que acabou em finalização do São Paulo.