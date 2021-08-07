Daniel Alves critica São Paulo após ouro olímpico: 'Falhou comigo'

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Após a conquista do bicampeonato dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, o lateral-direito Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, falou sobre a sua relação com o São Paulo, clube em que atua e que foi criticado pela torcida por jogar a Olimpíada em um momento importante da temporada do Tricolor. - Não acho que abandonei o São Paulo, muito pelo contrário, estou representando o São Paulo também. Quando cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo, o mundo ia começar a falar do São Paulo, porque o mundo me tinha, ou porque o São Paulo me tinha. Eu sou um atleta do mundo, e sempre representando os clubes que estou - afirmou ao 'UOL Esporte'.

Dani fez questão de ressaltar que nunca falhou com o São Paulo, mas que o clube do Morumbi já falhou com ele algumas vezes desde que chegou, em 2019.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO- O São Paulo falhou muito comigo e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país, e sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo. Assim como eu respeito o São Paulo, peço que o São Paulo me respeite, porque tudo que eu faço pelo São Paulo não está ao alcance do que o São Paulo faz por mim - finalizou.