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Dani Ceballos retornará por empréstimo ao Arsenal por mais uma temporada, diz jornalista

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, time londrino cobrirá o salário do espanhol até junho de 2021. A intenção do jogador é permanecer sob o comando de Mikel Arteta...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 11:54
Crédito: Reprodução
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Dani Ceballos, do Real Madrid, retornará por empréstimo ao Arsenal por mais uma temporada. A intenção do jogador é se colocar à disposição do técnico espanhol Mikel Arteta o mais rápido possível e começar a treinar com os Gunners.
Aos 24 anos, o meio-campista espanhol participou de 37 partidas com a camisa do Arsenal, e fez dois gols. Durante sua passagem, ele levantou a Taça da Inglaterra em 2019/20 e caiu nas graças de Arteta, que deseja contar com o seu futebol e almeja voos ainda maiores com o clube londrino. Vale lembrar que o Arsenal já garantiu as contratações de dois brasileiros: o zagueiro Gabriel Magalhães, ex-Lille, da França, e o meia Willian, que deixou o rival Chelsea e já vestiu a camisa dos Gunners. Além deles, a equipe segue monitorando outro brazuca: Philippe Coutinho, que retornou ao Barcelona após passagem pelo Bayern de Munique.
Por outro lado, o clube londrino tem o interesse de adquirir o passe de Thomas Partey, porém o Atlético de Madrid só aceita ofertas superiores a 50 milhões de euros, um valor muito elevado para o clube londrino.

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