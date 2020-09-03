Dani Ceballos retornará por empréstimo ao Arsenal por mais uma temporada, diz jornalista

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Dani Ceballos, do Real Madrid, retornará por empréstimo ao Arsenal por mais uma temporada. A intenção do jogador é se colocar à disposição do técnico espanhol Mikel Arteta o mais rápido possível e começar a treinar com os Gunners.

Aos 24 anos, o meio-campista espanhol participou de 37 partidas com a camisa do Arsenal, e fez dois gols. Durante sua passagem, ele levantou a Taça da Inglaterra em 2019/20 e caiu nas graças de Arteta, que deseja contar com o seu futebol e almeja voos ainda maiores com o clube londrino. Vale lembrar que o Arsenal já garantiu as contratações de dois brasileiros: o zagueiro Gabriel Magalhães, ex-Lille, da França, e o meia Willian, que deixou o rival Chelsea e já vestiu a camisa dos Gunners. Além deles, a equipe segue monitorando outro brazuca: Philippe Coutinho, que retornou ao Barcelona após passagem pelo Bayern de Munique.