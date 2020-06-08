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futebol

Dani Ceballos ainda não sabe se permanecerá no Real Madrid

Meio-campista reconheceu que "precisa encontrar um time em que se sinta importante"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2020 às 21:02

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 21:02

Crédito: Reprodução
Dani Ceballos, emprestado ao Arsenal, não vê com clareza seu retorno ao Real Madrid no final da temporada. O meio-campista tem objetivo de disputar a Eurocopa e os Jogos Olímpicos e reconheceu que "precisa encontrar uma equipe onde se sinta importante".
- O próximo objetivo é jogar a Eurocopa e, posteriormente, os Jogos Olímpicos. O desempenho, lesões, a opinião dos treinadores contarão. Você precisa encontrar uma equipe onde se sinta importante - disse à Rádio Canal Sur.
Ceballos também não fez questão de esconder o carinho pelo Betis, clube onde cresceu profissionalmente.
- Não vou negar. O Betis é o meu time. Cresci profissionalmente e também como jogador de futebol. O sentimento em relação ao clube é diferente de todos os times em que joguei - revelou.E MAIS:Técnico do Celta de Vigo afirma ser contra cinco substituições no futebolEverton segue de olho em Adrien Rabiot, da Juventus, diz jornalÍdolo do United, Roy Keane revela escalação ideal de sua carreiraPresidente da Fifa apoia discussão sobre redução de teto salarialAl-Duhail deve fazer proposta astronômica por David SilvaHoje no Náutico, Kieza faz balanço de passagem por outras equipes do futebol nacional E MAIS:

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