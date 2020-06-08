Dani Ceballos ainda não sabe se permanecerá no Real Madrid

Dani Ceballos, emprestado ao Arsenal, não vê com clareza seu retorno ao Real Madrid no final da temporada. O meio-campista tem objetivo de disputar a Eurocopa e os Jogos Olímpicos e reconheceu que "precisa encontrar uma equipe onde se sinta importante".

- O próximo objetivo é jogar a Eurocopa e, posteriormente, os Jogos Olímpicos. O desempenho, lesões, a opinião dos treinadores contarão. Você precisa encontrar uma equipe onde se sinta importante - disse à Rádio Canal Sur.

- Não vou negar. O Betis é o meu time. Cresci profissionalmente e também como jogador de futebol. O sentimento em relação ao clube é diferente de todos os times em que joguei - revelou.E MAIS:Técnico do Celta de Vigo afirma ser contra cinco substituições no futebolEverton segue de olho em Adrien Rabiot, da Juventus, diz jornalÍdolo do United, Roy Keane revela escalação ideal de sua carreiraPresidente da Fifa apoia discussão sobre redução de teto salarialAl-Duhail deve fazer proposta astronômica por David SilvaHoje no Náutico, Kieza faz balanço de passagem por outras equipes do futebol nacional E MAIS: